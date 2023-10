Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : les abonnés Freebox très gâtés, ça va venir sur le mobile

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

La nouvelle Freebox V9 sera lancée à la fin de l’année, elle sera haut de gamme et remplacera la Freebox Delta. Plus d’infos…

Plus jamais de perte de connexion avec votre Freebox : le back up 4G de Free va s’étendre plus largement chez les abonnés. Plus d’infos…

Free annonce offrir Canal+ Séries pendant 3 mois aux abonnés Freebox qui ont déjà profité d’une gratuité . Plus d’infos…

Oqee : Free lance une nouveauté sur les iPhone, iPad et Apple TV pour les abonnés Freebox. Les films et séries d’Oqee Ciné peuvent être lus directement via Chromecast. Plus d’infos…

Le Pack WB Family bénéficie d’une réduction de 50% sur les Freebox pour toute nouvelle souscription en octobre. Les 9 chaînes Warner Bros Discovery et 10 replays sont ainsi affichés à 2,99€/mois. Plus d’infos…

C’est l’occasion de découvrir un pack dédié à tout un continent à travers un catalogue de séries, films, documentaires, actualités et programmes jeunesses. Durant un mois, soit en octobre, le bouquet Africain Premium et ses 29 chaînes, sont affichés à seulement 1€ sur les Freebox au lieu de 11,99€/mois sans engagement, soit une réduction de plus de 90%. Plus d’infos…

Free lance de nouveaux films gratuits sur sa plateforme Oqee Ciné pour tous ses abonnés Freebox comme Jerry Maguire, 15 Août, Le Monde secret des Émojis, 1941, Das Boot, Le Bateau, Easy Rider, Pour le pire et pour le meilleur et Self Control. Plus d’infos…

Free lance un widget télécommande sur iOS pour ses abonnés Freebox avec player Révolution et Devialet. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, Grunnd (une aventure point-and-click) et GhostWire : Tokyo. Plus d’infos…

Cela arrive de moins en moins souvent, mais un nouveau jeu vidéo est disponible sur la Freebox Révolution et la Freebox Delta-Devialet. Il s’agit de « Golf Box », une adaptation du mini golf. Il se joue avec la télécommande et vous pouvez gérer la direction de la balle ainsi que la force à l’aide de touches directionnelles. Plus d’infos…

Free lance son service de streaming gratuit OQee Ciné sur la Freebox Mini 4K. Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lancera la VoLTE et la VoWiFi sur son forfait 2€ et Série Free d’ici la fin de l’année. Plus d’infos…

Free Mobile commercialise un nouveau Motorola 5G plutôt attirant avec eSIM à petit prix, il s’agit du Moto G54 5G. Plus d’infos…

Un autre Motorola 5G cette fois de milieu de gamme a également fait son entrée, le Edge 40 Neo. Plus d’infos…

Annonces de la semaine

Free Mobile travaille à l’eSIM sur les montres connectées, c’est plus compliqué pour l’Apple Watch. Plus d’infos…

Free et une chaîne Warner offrent un nouveau contenu gratuit aux abonnés Freebox sur l’Aktu Free. Il s’agit des trois premiers épisodes de la série “Le monde incroyable de Gumball”, diffusée en intégralité sur la chaîne Cartoon Network. Plus d’infos…

Free Pro apporte discrètement une évolution dans son offre Freebox. Les nouveaux clients peuvent à présent demander jusqu’à 10 répéteurs WiFi contre trois auparavant. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox