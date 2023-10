Free lance son service de streaming gratuit OQee Ciné sur la Freebox Mini 4K

Les abonnés Free Mini 4K vont enfin pouvoir profiter des films gratuits d’OQee Ciné.

Même si elle n’est plus proposée aux nouveaux abonnés, la Freebox Mini 4K continue quand même à évoluer. En effet, Free vient d’y lancer son service de VOD gratuit nommé Oqee. Celui est directement disponible sur la page d’accueil du Player Mini 4K, dans le menu réservé aux services proposés Free ainsi que dans la rubrique Vidéo Club. Pour y avoir accès il faut bien sûr redémarrer cotre Player.

Ce service, déjà disponible sur toutes les autres versions de Freebox (sauf Freebox V5), sur navigateur et plus généralement sur presque tous les supports sur lesquels est disponible l’interface TV OQee, propose environ 500 films et séries gratuitement en contrepartie du visionnage de publicités. Par ailleurs de nouveaux contenus sont ajoutés chaque semaine.

Accès à OQee Ciné depuis la page d’accueil du Player Mini 4K :

Accès à OQee Ciné depuis la rubrique “Vidéo à la demande” du Player Mini 4K :

Interface d’OQee Ciné sur Freebox Mini 4K :

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox