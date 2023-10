Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : Orange lance son anti-Free, la Freebox fait le plein de chaînes, SFR premier sur Netflix…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

4 octobre 1994 : création de Bouygues Telecom

Les premiers pas d’un opérateur, ça fait toujours quelque chose. Bouygues Telecom a donc fêté ses 28 ans hier. La filiale télécoms de Bouygues a été créée le 4 octobre 1994, mais il faudra attendre un an et demi avant que les premières offres de l’opérateur soient commercialisées, en mai 1996.

5 octobre 2006 : Free propose un service de téléphonie WiFi sur sa box

15 ans en arrière, Free proposait la téléphonie nomade WiFi sur ses box sans surcoût. Avec 300 000 Freebox HD installées, l’opérateur de Xavier Niel permettait ainsi la convergence fixe-mobile en annonçant proposer un réseau nomade nouvelle génération. Ce réseau permettait, d’après Free, de passer des appels depuis le réseau WiFi de manière sécurisée. Pour étoffer cette fonctionnalité, l’opérateur annonçait le 5 octobre 2006 la future commercialisation de deux terminaux : un téléphone WiFi avec un support chargeur de bureau à 59€ et un téléphone bimode WiFi-GSM vendu pour 199€..

Voici une image des téléphones proposés par Free à l’époque

6 octobre 2011 : Orange lance Sosh, sa marque low-cost

Orange est passé chez Sosh. Ou est-ce Sosh débarque chez Orange ? Peu importe, l’important est là : Orange a lancé sa marque low-cost il y a 12 ans de cela. Une sortie qui n’a rien d’anodine, puisque la marque constitue un outil de défense pour contrer l’arrivée de Free Mobile prévue quelques mois plus tard. Lors de son lancement, l’opérateur historique proposait trois forfaits : le premier à 19.90€/mois proposait 2 heures d’appels et 500 Mo de data, une autre offre milieu de gamme proposait quant à elle 1Go de data en 3G pour 5 heures d’appels, le tout à 29.90€ /mois et enfin, le forfait le plus cher proposait les appels illimités en plus, pour 39.90€ mensuels.

8 octobre 2004 : les chaînes de télévision hertzienne débarquent sur Freebox

L’opérateur annonce le 8 octobre 2004 avoir signé un contrat avec l’AGICOA et l’ANGOA pour obtenir l’autorisation de retransmission intégrale et simultanée de chaînes de télévision généralistes hertziennes par ADSL. Une arrivée bienvenue qui permettait ainsi aux abonnés Freebox de bénéficier d’un accès à plus de cent chaînes de télévisions en qualité numérique. “Bénie soit la Freebox” pouvait-on alors entendre dans le spot TV de l’opérateur.

8 octobre 2015 : SFR premier opérateur à proposer Netflix sur certaines box



Alors qu’Orange et Bouygues avaient annoncé un lancement en novembre de la même année, SFR a bel et bien été le premier à proposer le géant du streaming… Sur certaines box seulement. En effet, seules les box Android alors commercialisées par l’opérateur permettaient de bénéficier de Netflix, fraichement arrivé dans l’Hexagone le 15 septembre de la même année. Ainsi, dès le 8 octobre 2015, les abonnés ont SFR ont pu découvrir celui qui deviendra leader des plateformes de SVOD.

8 octobre 2020 : Orange lance ses forfaits 5G

Avant même le lancement du réseau, l’opérateur historique dévoile combien va coûter la 5G et spoiler : ce ne sera pas donné ! La 5G d’Orange a un prix même si l’opérateur propose depuis ce matin sa nouvelle gamme sur son site internet avec un tarif en promotion la première année. Le premier forfait 5G proposé comprend une enveloppe de 70 Go de données en France métropolitaine et depuis l’étranger au prix de 24,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois, soit une hausse de 5€ en comparaison à son offre équivalente en 4G only. L’opérateur lançait le 8 octobre 2020 4 forfaits au total, dont une formule illimitée pour … 79,99€/mois pendant 1 an puis 94,99€/mois. Le tout avec engagement bien sûr ! A noter cependant des changements devraient être apportés à ces offres, en proposant avant tout de la data et une suppression de l’engagement.

Bouygues et SFR suivront d’ailleurs, avec des forfaits 5G plus chers d’environ 5€. Free a de son côté choisi de ne pas monétiser la nouvelle génération de téléphonie mobile et s’en est même servi d’argument dans ses publicités.

