Free Mobile commercialise un nouveau Motorola 5G plutôt attirant avec eSIM à petit prix

Motorala s’installe un peu plus sur le marché de l’entrée de gamme avec son nouveau smartphone Moto G54 5G présenté il y a une semaine. Free Mobile le propose à présent dans sa boutique. L’offre de location Free Flex avec option d’achat le rend encore plus accessible qu’il ne l’est déjà.

La liste des smartphones de Motorola s’allongent progressivement dans la boutique en ligne de Free Mobile. Après le Moto E13, G51 5G, RAZR 40 et 40 Ultra ou encore le Edge 40 Neo, c’est au tour du Moto G54 5G de faire son apparition.

Compatibles avec toutes les fréquences 3G, 4G et 5G en France ainsi qu’avec la VoLTE & VoWifi, ce smartphone affiché à 229€ à prix comptant disposent de débits 4G pouvant monter jusqu’à 437,81 Mb/s (download) et 69,76 Mb/s (upload) puis jusqu’à 1231 Mb/s (down) et 78,12 Mb/s (up) pour la 5G TDD.

Proposé en version 256 Go, ce modèle se distingue par un prix abordable, soit 229€ mais aussi par son grand écran de 6,5 pouces avec une définition 1080×2400 pixels avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Pour ce prix il faudra se contenter d’une dalle LCD et non AMOLED.

Côté photo, le Moto G54 5G fera le travail avec caméra principale de 50 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels.et frontal de 16 mégapixels. Sa batterie d’une capacité de 5000 mAh ne prend en charge qu’un bloc à 15 W, c’est bémol. Rare pour un modèle d’entrée de gamme à ce prix, l’eSIM est de la partie.

En optant pour un paiement étalé sur 2 ans via Free Flex, les non abonnés Free Mobile verseront un premier paiement de 39€ suivi de 24 mensualités de 6,99€/mois avec une option d’achat fixée à 22€. Les abonnés actuels se verront quant à eux demander un premier paiement de 9€ seulement puis 24 mensualités de 7,99€, l’option d’achat sera de 28€.

