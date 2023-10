Free Mobile propose un nouveau smartphone 5G intéressant

Le nouveau Motorola Edge 40 Neo, récemment lancé sur le marché français, est disponible chez l’opérateur de Xavier Niel.

Une proposition avec un tarif moyenne gamme, mais des arguments assez solides pour son positionnement. Présenté le mois dernier par Motorola, le Edge 40 Neo est désormais en vente sur le site de Free Mobile, avec deux coloris proposé (Black Beauty et Soothing Sea) et un stockage de 256 Go.

Ce modèle vous coûtera 399€ à l’achat au comptant, mais il est possible d’échelonner son paiement sur 24 mois avec la solution Free Flex. Vous passerez alors une première commande de 99€ puis règlerez 10.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 36€. Si vous êtes déjà abonné Free Mobile et vous connectez avec vos identifiants sur le site de Free, le prix de la commande passe à 49€, mais avec des mensualités de 12.99€ et une option d’achat à 38€.

Que propose alors ce smartphone à moins de 400€ ? L’essentiel, mais aussi quelques caractéristiques assez intéressantes pour son positionnement, avec par exemple la certification de résistance à l’eau et la poussière IP68, assez rare pour ce prix. En termes de design, il est assez léger et embarque un cuir vegan dans le dos, pour un écran de 6.5 pouces. Cette dalle OLED propose d’ailleurs le Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, avec des bords incurvés.

Le Neo propose également une RAM assez généreuse (12 Go) avec un chipset Dimensity 7030, qui devrait permettre une certaine fluidité d’utilisation. Côté autonomie, on peut compter sur une batterie de 5000 mAh avec une charge à 68W. Enfin, niveau photographie, ne vous attendez pas à des performances folles, mais à une proposition honnête : un capteur principal de 50 mégapixels avec optique grand-angle à l’arrière, couplé à un module ultra grand-angle de 13 Mpx, en façade, comptez 32 Mpx. Le compte Free 1337 a par ailleurs dévoilé un test de débit réalisé sur ce modèle, avec 489.37 Mb/s en download pour de la 4G et 1412 Mb/s pour sa 5G. Le modèle est par ailleurs compatibles avec la VoLTE et la VoWiFi.

