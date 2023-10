Free lance un widget télécommande sur iOS pour ses abonnés Freebox avec player Révolution et Devialet

Pour les abonnés Freebox avec player Révolution et Devialet, Free dote sa télécommande virtuelle lancée en mai dernier, d’un widget dédié sur iOS pour un accès facilité.

Seulement 5 jours après le déploiement d’une version bêta, Free décide de mettre à disposition une nouvelle fonctionnalité à destination de tous les abonnés Freebox avec Player Révolution et Devialet. Il s’agit d’un widget pensé pour lancer la télécommande virtuelle en 1 clic depuis l’accueil d’un iPhone. Pour l’utiliser, il suffit de télécharger la nouvelle version 1.20 de l’application officielle Freebox Connect sur iOS.

Intégré dans l’application depuis mai 2023, cette télécommande virtuelle permet non seulement de piloter Freebox TV via notamment un pavé numérique mais aussi d’accéder directement aux replays, à vos enregistrements ou encore à Netflix et Youtube via le bouton “Apps”. Les abonnés bénéficient également des boutons de leur télécommande physique, comme la recherche, le retour en arrière et l’accès à la home. Pour l’utiliser, il est nécessaire d’être connecté sur le même réseau que votre player. Pour y accéder, il fallait jusqu’à présent se rendre dans l’espace dédié au boîtier TV depuis l’écran d’accueil de Freebox Connect et cliquer sur le bouton “Accéder à la télécommande“. L’accès est donc désormais facilité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox