Nouvelle télécommande virtuelle officielle Freebox : nous l’avons testée, très efficace mais quelques manques…

Free a lancé la semaine dernière une nouvelle fonctionnalité sur son application Freebox Connect, la transformant en télécommande virtuelle compatible avec le player Devialet et Révolution. Comment fonctionne-t-elle et est-elle pratique ? Univers Freebox l’a testé et vous propose son retour utilisateur.

Avec la nouvelle version sur iOS de Freebox Connect, vous pouvez désormais utiliser votre iPhone comme télécommande pour votre player Révolution et Devialet. Une fonctionnalité nécessitant la mise à jour 1.17 sur les smartphones d’Apple mais qui n’est pas encore disponible sur le Play Store d’Android. Cette alternative vous permettra ainsi de zapper et naviguer votre décodeur sans avoir à chercher la télécommande. Nous l’avons essayé pour vous.

Pour utiliser cette télécommande virtuelle, il vous est nécessaire d’être connecté sur le même réseau que votre player. Il sera ainsi affiché dans la liste des appareils indiqués sur l’écran d’accueil de Freebox Connect et vous n’aurez qu’à cliquer dessus, puis sur le bouton “Accéder à la télécommande“.

Une fois la connexion réalisée, vous aurez ainsi accès à une interface de télécommande assez classique, vous proposant de naviguer sur l’interface avec des croix directionnelles mais aussi d’agir sur le programme en accélérant, reculant, faisant une pause… Les boutons classiques de recherche, d’accès à la grille des programmes ainsi que le bouton “i” pour accéder à des informations et le retour sont également de la partie. Notons cependant deux particularités : la présence d’un bouton permettant de passer à un pavé numérique facilement pour saisir votre numéro de chaîne mais aussi un bouton dédié aux applications.

Ce dernier permet de lancer aisément plusieurs sections depuis le player : Freebox TV, Freebox Replay, Netflix, YouTube, Canal VOD et la section des enregistrements. Une sorte d’accès rapide, même si on peut regretter l’absence d’applications comme Prime Video ou Disney+ par exemple, voire même une personnalisation des applications accessibles.

En terme d’expérience utilisateur, comment l’application répond ? L’utilisation est assez fluide, avec une latence très réduite. Chaque action a engendré la réponse attendue. La navigation au sein des contenus, tant en direct qu’en replay a fonctionné comme attendu et les boutons spécifiques comme le lancement d’enregistrement a également été utilisé sans problème.

Cependant, on peut regretter le fait que Free ne tire pas les avantages d’utilisation que propose un smartphone pour sa télécommande virtuelle. En effet, tant sur l’interface de la Freebox que sur les applications tierces, lorsque vous tenterez une recherche par exemple, aucun clavier ne s’affichera sur votre smartphone et il faudra naviguer sur votre écran pour sélectionner chaque touche afin de saisir le mot voulu. C’est un des rares bémols que nous avons trouvé en essayant cette fonctionnalité de Freebox Connect, outre l’absence sur Android qui devrait être résolue bientôt et le fait que seuls les décodeur Delta et Révolution soient compatibles. En espérant une fonctionnalité similaire sur Oqee pour le player Pop bientôt.

