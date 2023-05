Netflix lance une nouvelle fonctionnalité pour les plus accros d’entre vous

L’application mobile devient de plus en plus claire pour éviter de perdre du temps à chercher quel programme regarder sur Netflix.

Fini de fouiller dans sa liste de programmes, Netflix simplifie la vie des utilisateurs. Le géant du streaming déploie actuellement une nouveauté sur son application dédiée aux smartphones Android proposant du changement dans la section “Ma Liste”. Les iPhone recevront ce changement dans les semaines à venir.

Au fil de vos visionnages, vous avez pu ajouter de nombreuses séries ou films à une liste dans l’idée de les regarder plus tard… Sans pour autant l’avoir fait. Pas toujours le temps de s’y retrouver parmi les nombreux contenus que vous avez enregistrés, donc Netflix a rendu la section bien plus lisible.

Il est ainsi possible de filtrer et trier les programmes présents dans votre liste selon certains critères : films ou série ou encore si vous avez déjà commencé le visionnage ou non… Il est même possible de trier par ordre alphabétique, par date d’ajout à la section “Ma Liste” ou encore par date de sortie de la plateforme si vous avez peur de manquer un programme.

Le géant de la SVOD entend également proposer une nouvelle ligne sur l’application TV proposant de voir les programmes arrivant bientôt sur la plateforme. Pour rappel, Netflix essentiel est inclus dans l’offre Freebox Delta.

Source : TechCrunch

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox