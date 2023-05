Iliad lance une nouvelle box fibre en Pologne, et ce n’est pas une Freebox

Play joue la carte de la connectivité et de la télévision enrichie en Pologne avec de nouvelles offres internet et TV.

Play passe à la vitesse supérieure. L’opérateur polonais d’Iliad a présenté le 18 mai de nouvelles offres fixe avec l’ambition d’offrir une meilleure liberté de choix à ses clients. Pour séduire, Play a lancé une nouvelle box internet + TV. Baptisé TV Play Box, le boîtier TV ressemble visuellement au player de la Freebox Pop, celui-ci tourne sous Android TV et prend en charge les technologies 4K ainsi que HDR et Dolby Vision.

De son côté, le serveur joue sur la verticalité et intègre le Wi-Fi 6. Il permet selon les abonnements choisis une connexion fibre jusqu’à 5 Gb/s. “Le débit le plus élevé est disponible dans certaines zones, en dehors desquelles Play propose également des débits Internet de 1 Gb/s, 600 Mb/s et 300 Mb/s.”, précise le FAI.

Le nouveau Player et Server de Play

Dans le même temps, Play se félicite de proposer une nouvelle offre de “Télévision Nouvelle Génération”, laquelle associe l’offre de télévision basique à des services de streaming, “ce qui n’a jamais été auparavant” ! Ainsi les abonnés auront accès à “75 ou 157 chaînes chaînes, mais aussi à Viaplay pour le prix de l’abonnement et à un pool de points qui peuvent être librement échangés contre des services de streaming et des bouquets de chaînes supplémentaires. Grâce à cela, chacun peut créer sa propre offre chaque mois à partir de zéro pour regarder autant de films, de séries ou d’émissions sportives intéressantes que possible”. Deux offres différentes sont proposées.

Chaque client client recevra ainsi un bonus de 100 points tous les mois pendant les six premiers mois. Grâce à cela, ils pourront tester notamment Netflix, HBO Max, CANAL+ online ou encore Eleven Sports, Cinemax ou des bouquets de chaînes thématiques.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox