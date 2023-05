L’Etat prend la défense de France Télévisions face aux critiques

Alors que l’audiovisuel public et privé s’affrontent par médias interposés, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak apporte son soutien à France Télévisions.

Alors que le cinéma est à la fête au Festival de Cannes, la question de l’audiovisuel public fait l’objet d’un conflit entre l’Association des chaînes privées, rassemblant Canal+, TF1, M6 et Altice et le groupe dirigé par Delphine Ernotte. Le premier accuse le second de bénéficier de certains avantages et réclame un éclaircissement et une application plus stricte des règles du jeu. Difficile alors pour Rima Abdul Malak, présente lors de la conférence du CNC se tenant au Festival, d’éviter le sujet.

Le courrier ayant causé ce remue-ménage, envoyé à Elisabeth Borne a été qualifié “d’attaque” par la ministre, qui considère que “ce n’est pas en affaiblissant les chaînes publiques que l’avenir sera radieux“. “(Il y) a un équilibre à trouver autour de la place des chaînes privées autant que des chaînes publiques“ assure-t-elle, mais réfute les accusations de non-respect des obligations établies avec l’Arcom : “les missions de services publics sont bien remplies“.

Un soutien intervenant alors même que l’association a réitéré ses accusations dans un communiqué, affirmant que ses chiffres sont solides et ses critiques fondées, s’inscrivant dans un débat autour de la situation de l’audiovisuel public.

Source : Les Echos via Puremedias

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox