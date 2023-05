Free lance un nouveau concept : “Le Big Bang Store”

Pour sa 200ème boutique, l’opérateur a vu les choses en grand en lançant un vrai concept-store à Station F.

“Ce n’est pas juste une boutique, c’est une expérience“, voici les mots utilisés par Xavier Niel pour présenter ce concept novateur inauguré hier à Paris par Free. En célébrant ce palier qui faisait partie des objectifs de Free dans le cadre de son développement dans l’Hexagone, l’opérateur a voulu marquer le coup. Univers Freebox était présent pour le lancement de ce lieu surprenant.

Doté d’une surface de 100 m² dont 80m² de surface de vente, ce magasin implanté près de l’incubateur de start-up lancé par Xavier Niel entend proposer un design inédit. Dans sa conception déjà, où on ne trouve aucun angle à 90 degrés avec des courbes dans les murs, les sols et même les éléments du mobilier. Le but étant d’évoquer la rotation des planètes et leur révolution dans l’espace et faisant ainsi tourner le concept-store autour d’une “étoile star” : la Freebox Pop.



Outre le design très particulier, cette boutique entend proposer une expérience immersive avec une voix souhaitant la “bienvenue dans l’univers Free” aux visiteurs, avec un système d’audio spatialisé grâce à huit hauts parleurs et deux caissons de basse, qui diffuseront également une playlist originale composée de boucles sonores pops et spatiales. Devant leurs yeux, les abonnés Free se rendant sur place pourront trouver deux écrans géants permettant de plonger “en immersion totale dans l’univers Free” mais aussi un écran cylindrique se trouvant au centre du magasin.

Les autres sens ne sont pas en reste avec une expérience tactile proposant l’ensemble de la gamme des smartphones proposés par Free, l’accès aux bornes interactives pour souscrire un abonnement, mais aussi des jeux exclusifs : Freegzag, un jeu de dextérité, Free Fighter un jeu de survie où vous incarnez un spécialiste de la fibre résistant à des hordes d’aliens, Popdefenders où il faudra placer des antivirus et pare-feus pour empêcher des vagues de bugs d’envahir votre box… Même la marque factice Reef trouve sa place dans le Big Bang Store avec un jeu de tir dédié.

Le magasin est même parfumé avec des notes de silex et de cèdres pour contribuer à l’ambiance de ce magasin unique. “Loin d’être statique, le concept-store s’anime via le son, la vidéo et la lumière. Le mur du fond scintille comme une pluie d’étoiles. À l’initiative des conseillers, un « Big Bang » se déclenche régulièrement : les lumières s’éteignent, les sons vibrent, les écrans sont traversés par des comètes… Pendant quelques secondes, les visiteurs sont habités par une sensation étrange, jusqu’à ce que le concept-store retrouve son ambiance habituelle” indique l’opérateur, il faudra y être pour le comprendre.

La boutique offre également les services classiques des boutiques Free, à savoir : la souscription aux forfaits mobiles, l’achat de smartphones, la souscription d’une assurance mobile, d’une offre Freebox et l’assistance aux abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox