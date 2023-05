Free ouvre sa 199e boutique dans une région qui n’en manque pas

Free a inauguré le vendredi 17 mai 2023 un nouveau Free Center à Claye-Souilly.

Une dixième boutique lancée en 2023, et sa 199e boutique au total. Free intensifie une nouvelle fois par présence en Île-de France avec l’ouverture vendredi dernier d’un nouveau Free Center au sein du centre commercial “Les Sentiers” à Claye-Souilly, une commune de 12 000 habitants située dans le département de la Seine-et-Marne, lequel compte déjà plusieurs enseignes de l’opérateur, comme à Collégien et à Val d’Europe (Serris).

Dans la région, Free compte actuellement une trentaine de boutiques et emploie plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les salariés des Free Center, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance. Aujourd’hui, plus de 15% du réseau de Free Centers est situé en Île-de-France.

Récemment, l’opérateur a ouvert sa troisième boutique à Rennes et à sa seconde à Mulhouse. L’objectif est de ces espaces de découverte et de ventes est d’assurer quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique l’opérateur.

