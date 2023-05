Free ouvre une nouvelle boutique et annonce un prochain lancement

L’agglomération de Mulhouse accueille un second Free Center. Une première ouverture est prévue prochainement à Tourcoing.

Après avoir fait la passe de trois à Rennes la semaine dernière, Free a dans la foulée ouvert ce week-en un nouveau Free Center à Mulhouse au sein du centre commercial Shop’in Witty. L’opérateur compte désormais deux boutiques dans cette commune de plus de 100 000 habitants située dans le Haut-Rhin, après une première ouverture en 2012 en plein centre-ville.

#Mulhouse : ouverture de votre seconde boutique #Free. A très vite au centre commercial Shop'in Witty 🤗

📍https://t.co/bWW9SNCCQL pic.twitter.com/wrycEjJ4Di — Free Center (@Free_Center) May 13, 2023

Free poursuit ainsi le développement de son réseau de distribution partout en France en renforçant sa présence dans les grandes agglomérations, mais aussi en s’implantant dans les départements dans lesquels il est absent, souvent dans des villes moyennes, au centre-ville ou au sein de centres commerciaux.

Free compte désormais 198 Free Center, des inaugurations sont encore prévues à Toulouse, Nancy, Creil ,Claye-Souilly et Orange. Mais aussi à Tourcoing dans le département du Nord. Pour la première fois, Free y ouvrira une boutique, a-t-il fait savoir le 12 mai. Les espaces de conseils et de vente de l’opérateur les plus proches sont jusqu’à présent à retrouver à Villeneuve D’ascq et Lille. L’objectif est d’assurer quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique l’opérateur.

