Abonnés Freebox : cinéma, séries, documentaires… que proposent les plateformes de streaming gratuites ?

Les services de vidéo à la demande financés par la publicité continuent de grandir et de se développer : que peut-on y regarder sans débourser un centime ? Univers Freebox fait le point avec vous.

Free s’est lancé sur le marché il y a quelques semaines, Molotov entend en faire un relais de croissance important… L’AVOD continue de se développer, avec une notoriété dépassant 60% fin mars 2023 d’après le baromètre OTT de NPA Conseil/Harris Interactive. Outre de nombreux contenus disponibles à la demande, ces services proposent également des chaînes FAST souvent basées sur une seule thématique ou sur une émission en particulier. Ce marché assez récent en France représente 17% d’utilisateurs chez les 25/34 ans.

Outre ces nombreux contenus proposés gratuitement, l’un des avantages de plateformes comme Rakuten TV, Pluto TV ou Plex TV est le fait de pouvoir visionner ses films sans compte. Il suffit donc généralement d’ouvrir son application ou son navigateur web pour regarder son film ou sa chaîne favorite, à l’inverse des plateformes de VOD payantes où une connexion est nécessaire. À noter par ailleurs, le catalogue est bien moins changeant que sur les plateformes SVOD comme Netflix, Amazon Prime Video ou d’autres : les contenus diffusés le restent pour une longue durée. Plusieurs des plateformes majeures sont disponibles sur le Play Store et donc sur Freebox mini 4K et Pop, mais quels contenus sont disponibles ?

Oqee Ciné, pour les abonnés Freebox

L’opérateur s’est lancé sur le marché le 7 mars dernier en proposant Oqee Ciné, réservé à sa clientèle. Intégrée à Oqee ou installée sur Freebox Révolution ou Delta, cette plateforme reste encore absente des Freebox mini 4K mais continue à développer son catalogue chaque semaine. Lors de son lancement, c’était près de 300 films et séries qui étaient disponibles sur de nombreux supports dont les mobiles (iOS et Android), la plateforme a également récemment été intégrée sur la version navigateur oqee.tv.

Et actualité oblige, ce service gratuit propose une sélection de contenus en partie axée sur le Festival de Cannes qui débutera le 16 mai prochain. Vous pouvez ainsi retrouver depuis ce vendredi des films cultes avec 3 Palmes d’Or et un Prix de la 1ère Oeuvre : Andy MacDowell et James Spader jouent un jeu érotique dangereux dans Sexe, Mensonges et Vidéo, Matthew Modine et Nicolas Cage déposent les armes dans l’émouvant Birdy d’Alan Parker, Joseph Losey tombe sous le charme de Julie Christie dans l’inoubliable Messager et les icônes Peter Fonda, Dennis Hopper et Jack Nicholson tracent la route dans Easy Rider. Sans oublier d’autres contenus déjà présents sur la plateforme depuis le lancement.

On peut ainsi découvrir Rencontre du 3eme type de Steven Spielberg ou encore le film d’animation Final Fantasy : les créatures de l’esprit. Ceux qui aiment frissonner de peur auront également de quoi se satisfaire avec le film Dracula de Francis Ford Coppolla ou encore Evil Dead, qui a engendré une licence dont le dernier opus est passé récemment dans nos salles obscures. Sans oublier diverses séries, comme Damages, Panam, ou encore des titres plus anciens comme Ma sorcière bien-aimée ou Drôles de dames.

Pluto TV : l’AVOD et le FAST régulièrement renouvelé

Une autre plateforme très connue est disponible pour l’heure uniquement sur le Play Store et l’App Store : Pluto TV. Les abonnés Freebox mini 4K et Pop peuvent ainsi bénéficier de cette plateforme proposant à la fois plus de 100 chaînes linéaires, mais aussi une section “à la demande” assez fournie. Le catalogue de chaînes FAST est assez varié, allant de canaux réservé à une seule série/émission comme la récente Drew barrymore Show ou, plus proche de nous Toute une histoire, à des chaînes plus thématiques réparties dans de nombreuses catégories. Les amateurs de découverte pourront ainsi découvrir la chaîne Histoire, révélant de nombreux secrets de musée ou encore Nature et Animaux, dont la thématique se voit assez.

Une large sélection de chaînes est également proposée pour les enfants avec des contenus allant d’Angela Anaconda ou Charlottes aux fraises à des programmes comme Avatar : Le dernier maître de l’air ou les Tortues Ninja. Même le sport y est présent, les amateurs de sensations fortes pourront ainsi découvrir Extrême qui vous montrera des exploits impressionnants, quand les fans de sports automobiles pourront découvrir Motorvision TV. Sans oublier les chaînes estampillées “Pluto TV” tournant autour d’une thématique globale (horreur, passion…). Pluto met régulièrement son catalogue de chaînes FAST à jour et pas moins de 5 chaînes au total seront ajoutées ce mois-ci.

Moins connue peut-être, Pluto propose de plus une section entière dédiée aux programmes à la demande, accessibles à tout moment, à l’inverse des films et séries présents sur les chaînes linéaires. Une fois encore répartis dans des catégories thématiques, on peut y trouver des séries live-action comme d’animation ainsi que de nombreux films le tout dans des genres assez variés. Ainsi, entre deux visionnages de Detective Conan, South Park ou Naruto Shippuden, séries emblématiques de l’animation, vous pourrez aussi regarder la série française Les Bracelets Rouges, abordant la thématique des enfants à l’hopital ou la série fantastique et SF Vagrant Queen.

Les amateurs de cinéma pourront également retrouver de nombreux genres à leur portée, allant de l’action d’Iceman ou On The Rope à la science-fiction plus poussée de 1984 en passant par l’horreur de Cell Phone, film d’apocalypse zombie. De nombreux films plus classiques et anciens sont égalements présents comme Karaté Tiger, ou encore une comédie française sortie en 1964 comme Clémentine Chérie. D’autres contenus découlent directement des chaînes FAST citées plus tôt, comme la série Un gars et une fille ou des émissions de divertissement visionnables à loisir.

Molotov, de l’AVOD en plein développement

En France aussi le marché se développe : Molotov avait lancé dès 2020 son propre service Mango, inclus dans sa plateforme. Elle est disponible sur les magasins d’applications de Google et Apple, mais nécessite tout de même une connexion à un compte Molotov pour en bénéficier gratuitement. Si pour l’heure le contenu proposé, notamment en chaîne FAST peut paraître assez mince, la plateforme entend se développer énormément avec le lancement dans les prochaines semaines de corners dédiés au cinéma, aux séries, aux enfants, aux documentaires ou encore au sport, aux télénovelas… Ainsi, ce sont près de 30 séries et 100 films qui viendront enrichir le catalogue de la plateforme qui sera renommée Molotov Channels.

Mais l’offre à la demande est déjà assez variée, avec des comédies allant du cliché assez trash comme Campus Académie ou Hot School à des programmes plus intimistes comme Une histoire d’amour à la con. Près d’une centaines de drames sont également au rendez-vous avec Half of a Yellow Sun, Le Combat d’une femme ou encore Sept Vies avec Will Smith. Les amateurs de Thriller seront servis avec des classiques disponibles comme Piège à haut risque. Sans oublier l’action pure et dure de Blunt Force, Shank ou Lady Assassin. Des programmes jeunesse sont disponibles avec les séries animées Sabrina ou Cédric mais aussi des films comme Bobby et et les chasseurs de fantômes.

Mango propose déjà un catalogue assez riche et, avec sa transformation qui fait partie d’une stratégie de Molotov pour devenir rentable dès 2025, on peut s’attendre à encore davantage de contenus proposés.

Rakuten TV : de l’AVOD et de la VOD au choix

Dernière plateforme de cette sélection : Rakuten TV est également disponible sur Freebox Pop, mini 4K mais aussi sur Apple TV 4K et sur certains téléviseurs connectés. Elle regroupe trois types de modèles de streaming : VOD à l’achat/location, AVOD mais aussi des chaînes FAST. Il n’est pas nécessaire de se créer un compte pour en bénéficier.

Du côté des chaînes FAST, si l’on peut également retrouver des canaux similaires à ceux proposés sur Pluto TV, Rakuten TV propose également des chaînes éditorialisées spécialisées dans certaines thématiques. Ainsi vous pourrez retrouver les déclinaisons de “Rakuten TV” se focalisant, au choix, sur les comédies, drames, films français, thrillers, romances… Mais aussi des canaux dédiés au sport, réel comme virtuel, comme Esports Television ou Power Nation. Les jeunes ne seront pas en reste avec Brat TV, Cool School… Des catégories entières sont dédiées à la cuisine, la musique ou aux documentaires… Il y a du choix.

Les films disponibles gratuitement à la demande sont également très nombreux et variés. Vous pouvez ainsi retrouver le film Street Fighter, aux côtés du très familial Les Rebelles de la forêt, après avoir visionné un biopic sur un tueur en série comme Dahmer. Notons égalemetn que Rakuten TV propose depuis peu des séries originales comme Fast Forward, avec des minis documentaires parlant de technologies de pointe susceptibles de changer nos vies en bien, Championnes, s’intéressant au football féminin, ou encore Everyday Spartans, centrée autour d’exploits incroyables de sportifs.

L’AVOD, un choix à faire mais un avantage indéniable

Ainsi, avec ces plateformes et bien d’autres proposées sur divers supports, comme le service Samsung TV Plus disponible sur les téléviseurs connectés du sud-coréen ou LG Channels, sur le même principe, l’AVOD permet à tout le monde d’accéder à de nombreux contenus sans débourser un seul centime. Les catalogues sont assez variés et si on peut regretter une absence de titres récents dûe à l’application de la chronologie des médias, la variété est bien présente sur la plupart des plateformes AVOD. La seule question qui peut se poser est le rapport de chacun à la publicité : à l’heure où même des plateformes historiquement financées par la pub comme YouTube proposent des abonnements payants pour s’en priver mais où des services comme Netflix lancent des offres moins chères incluant la réclame dans le modèle, il s’agit d’une préférence personnelle. Dans tous les cas, utiliser un ou plusieurs de ces services gratuits permets l’accès à des films sans sortir son porte-monnaie. Une solution qui ravira sûrement les foyers au budget plus modeste.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox