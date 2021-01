Freebox Pop et mini 4K : découvrez l’interface et les contenus du service de vidéo Rakuten TV

Le service de vidéo Rakuten TV propose une foule de films, dessins animés et documentaires. Univers Freebox vous propose un aperçu de l’interface, des fonctions et des contenus.

Disponible sur Android TV, et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K, Rakuten TV est une plate-forme vidéo proposant des films, dessins animés et documentaires à l’achat ou à la location.

On y retrouve notamment Forest Gump, “La ligne verte”, “The Artist”, “Full Metal Jacket”, “Joker”, “Jumanji”, “Angry Birds 2”, “Le Roi Lion”, “Ready Player One”, “Avengers : Endgame”, “Deadpool”, “Le dîner de cons”, ou encore “Les bronzés font du ski”. Une variété de contenus qui devrait permettre de combler petits et grands, amateurs de contenus récents comme amateurs de grands classiques.

Installer l’application

Pour commencer, il faut récupérer l’application depuis le Play Store de Google. Légère, elle ne pèse qu’une petite dizaine de mégaoctets.

S’inscrire au service et renseigner ses données bancaires : directement depuis l’interface

Au lancement de l’application, il est proposé de s’inscrire ou se connecter.

L’inscription peut se faire directement depuis l’interface en renseignant une adresse e-mail et un mot de passe (d’au moins 8 caractères). Pas besoin de passer par un navigateur Web sur ordinateur. Pratique. Sauf peut-être en raison de la saisie au clavier virtuel.

Pour pouvoir louer ou acheter les contenus, il faudra évidemment renseigner ses coordonnées bancaires. Cela se fait en allant dans “Settings/Informations bancaires”

L’interface : du déjà-vu

La page d’accueil donne un air de déjà-vu avec sa barre latérale de navigation et sa grille de contenu. Oui, le service n’a pas réinventé la roue, ni l’eau chaude.

La barre de navigation donne accès au moteur de recherche avec une requête saisie au clavier virtuel ou énoncée à la voix.

Elle permet aussi d’accéder à son catalogue de contenus (ceux loués ou achetés) et ses contenus mis en favoris (en vue d’un achat ou d’une location).

Une icône Settings (un petit oubli de traduction…) renvoie vers les paramètres pour gérer son compte, son code parental, ses données bancaires ou les sous-titres.

Côté recommandations, on a différents bandeaux par thématique, popularité ou par tarif : “Aventures animées à louer”, “Horreur”, “Le meilleur du cinéma français”, “Les dernières nouveautés”, “Les incontournables du cinéphile”, “Films en location à 2,99 euros et moins”, Films en location à 3,99 euros et moins”, “Films à acheter à 7,99 euros et moins”.

La fiche d’un contenu

La fiche de contenu permet d’avoir la date, le titre, le résumé, la moyenne des notes données par les utilisateurs et la bande-annonce du contenu. En fonction du contenu, elle permet de louer, d’acheter et d’envisager les deux.

Un bouton donne la possibilité d’alimenter la liste de favoris pour retrouver plus facilement les contenus que l’on hésite à acquérir ou louer. Notez aussi la présence d’un bouton pour utiliser un éventuel code promo.

En dessous enfin, des recommandations. Dans le cas du mythique Forest Gump, nous avions ainsi d’autres films avec Tom Hanks dont “La ligne verte”, “Il faut sauver le soldat Ryan” ou “Seul au monde”.

Le lecteur intégré : l’essentiel

Le lecteur intégré est basique avec une réglette de progression dans le contenu et des boutons pour mettre en lecture/pause, avancer, reculer et gérer la bande-son.

VERDICT

Riche et varié en contenu, le service Rakuten TV mérite d’être essayé. Il pourra combler un célibataire comme un couple ou une famille. Nous avons aimé son interface épurée allant à l’essentiel et la possibilité de s’inscrire directement depuis le téléviseur, sans passer par le navigateur Web.