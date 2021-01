Sosh propose trois forfaits en série limitée avec un paquet de data

En pleine guerre de la data, Sosh a trois cordes à son arc, trois forfaits blindés en data à prix cassé. Pas de 5G pour eux, en revanche.

Pas d’enveloppe data allant jusqu’à 200 Go comme chez Bouygues Telecom et Red by SFR, mais trois formules avec trois bonnes quantités de data chez Sosh. La marque low cost d’Orange propose en effet trois séries limitées 60, 70 et 100 Go à respectivement 13,99, 14,99 et 15,99 euros par mois. “Même après un an, sans engagement”, précise-t-elle.

Disponibles jusqu’à 9 février, les forfaits 100 et 60 Go de Sosh prévoient 15 ou 8 Go de data depuis l’Europe. Proposé jusqu’au 1 février, le forfait 70 Go prévoit quant à lui 10 Go d’Internet mobile depuis l’Europe. Tous les trois intègrent les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France et l’Europe.

Notez que l’on parle de forfaits 4G. En effet, pas de 5G au programme. La gamme low-cost d’Orange ne propose d’ailleurs pas encore de formule 5G, contrairement à celles de Bouygues Telecom et SFR. Le nouveau réseau reste pour l’instant réservé à ses forfaits classiques.