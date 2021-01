Honor annonce le retour des services Google sur ses smartphones avec le View 40

Huawei et Honor font couler beaucoup d’encre depuis plus d’un an avec l’embargo américain privant les smartphones des services Google. La séparation récente des deux entités change la donne.

Depuis plus d’un an, Huawei et Honor se sont vus bloquer toute collaboration avec des entreprises américaines ou étrangères utilisant des technologies tout droit venues des États-Unis, engendrant également la disparition des services Google sur l’ensemble des appareils produits par la marque chinoise. Dans le but de limiter la casse financièrement, Huawei s’est séparé fin 2020 de Honor et la revendue à un consortium composé de 40 entreprises. Cette séparation a permis à Honor de se libérer de l’embargo et des inconvénients qu’il a engagé.

Honor a donc présenté il y a quelques jours son tout premier smartphone depuis la séparation avec Huawei. Nommé Honor View 40, il signera également le retour des services Google sur les smartphones Honor selon les informations de Frandroid. La filiale française de la marque lui a confirmé son indépendance et que celle-ci lui permettait d’intégrer à nouveau les services Google. « L’indépendance de Honor nous donne l’accès aux fournisseurs de chipset et aux GMS (Google Mobile Services)”.