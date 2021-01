Augmentation automatique des forfaits : les abonnés mécontents de Red by SFR obtiennent justice

Face à l’augmentation de leur forfait mobile sans possibilité de refuser, des abonnés SFR ont trouvé l’astuce pour la contourner et rencontrent le succès après des efforts plus ou moins longs.

Victoire pour les abonnés. Suite à plusieurs augmentations automatiques de forfaits depuis plusieurs mois, sans possibilité de refuser le changement, les abonnés se sont fait entendre auprès du service fidélisation de l’opérateur. Le compte twitter @pigeon_telecom relaie en effet cette solution et de nombreux témoignages émergent sur les réseaux sociaux, confirmant que l’opération a été un succès.

Merci @pigeon_telecom pour le tuyau, un appel aura suffit !!! Mail reçu dans la minute suite à mon appel !!! @REDbySFR vous avez su corriger vos erreurs, C’est bien !

Le lien => https://t.co/Jpv1Hic3g1 pic.twitter.com/jtPb43GzaR Titou Pink Rider (@TitouPinkRider) January 25, 2021

En pratique, annuler cette hausse de tarif est assez simple. Il suffit de contacter le service de fidélisation, via ce lien qui vous renvoie sur une page permettant de saisir votre numéro de téléphone. Vous êtes ensuite appelé par un conseiller Red, à qui vous pouvez demander l’annulation de l’augmentation. D’après plusieurs témoignages, il peut être nécessaire d’appeler plusieurs fois avant d’obtenir gain de cause.

Comme indiqué dans la capture ci-dessus, le changement est appliqué sous la forme d’une suppression d’option et d’une remise sur le forfait de l’abonné. Si l’opérateur ne revient pas sur cette pratique, qui reste légale en soi bien que décriée, c’est tout de même une petite victoire pour ceux souhaitant continuer de bénéficier de leur forfait sans changement. A voir si cette “remise” durera dans le temps et le fait de devoir réclamer à corps et à cri un geste commercial pour une augmentation involontaire pourra en refroidir certains.