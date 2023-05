Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : Pluto TV lance une nouvelle chaîne gratuite et “ça va piquer”

Pluto TV lance le 15 mai la chaîne Just Tattoo of Us, émission culte de MTV. Les utilisateurs pourront retrouver la version UK présentée par Charlotte Crosby et Scotty T, ainsi que la version US présentée par Nicole Polizzi et Nico Tortorella.

Disponible notamment sur les Freebox Pop, mini 4K et Apple TV, la plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Paramount Global propose régulièrement de nouveaux flux à ses utilisateurs avec un catalogue très étendu. Le 15 mai, une chaîne dédiée à “Just Tattoo of Us”, émission populaire de MTV, s’ajoutera à la liste.

Le concept “Deux amis, ennemis, amoureux ou de la même famille se confient mutuellement le choix d’un tatouage. Rien de trop anormal jusqu’ici… Sauf que la découverte du motif ne se fait qu’une fois le tatouage terminé. Entre une pompe à vélo à côté de la poitrine, un pack d’abdominaux ou encore ce pote qui fait tatouer la tête de Donald Trump sur la fesse gauche de son ami… la découverte vire souvent au drame et ce pour notre plus grand plaisir. Mais Just Tattoo of Us c’est aussi parfois de beaux moments d’émotion avec des déclarations d’amour encrées à jamais dans la peau.”

En mai, deux nouvelles chaînes ont fait leur apparition sur Pluto TV : “Un Village français” dédiée à la série française et “Toute une histoire” qui diffuse 100 épisodes de la première émission de témoignages de la télévision française, qui traite de sujets tels que les secrets de famille, les phobies personnelles, et les rencontres déterminantes. Durant le mois, est attendu le lancement de deux flux thématiques, le premier mettra à l’honneur le célèbre jeu TV “À prendre ou à laisser”, et le second vous proposera les émissions “Les 30 histoires”.

