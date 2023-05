Freebox Pop, mini 4K et Apple TV 4K : quatre nouvelles chaînes gratuites arriveront en mai sur Pluto TV

Un nouvel arrivage de chaîne est prévu pour Pluto TV durant le mois de mai, avec un lancement étalé sur plusieurs semaines.

La plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Paramount Global propose régulièrement de nouveaux flux à ses utilisateurs avec un catalogue très étendu.Durant le mois de mai, quatre nouvelles chaînes thématiques arriveront.

Dès le 2 mai, Un Village français aura sa chaîne dédiée sur Pluto TV. Vous pourrez ainsi découvrir la série française avec le synopsis suivant : “Juin 1940, le destin de Daniel, Marcel, Marie, Raymond, Jeannine et Lucienne bascule dans l’effroi. Villeneuve, petite sous-préfecture située dans le Jura voit l’armée allemande occuper ses rues, ses maisons, ses commerces. Prenant place à une poignée de kilomètres de la ligne de démarcation, Un village français donne à voir cette période de l’histoire à travers les yeux de Français ordinaires. Ils et elles sont paysans, notables, maris, femmes et voient leur destin divisé entre la collaboration, la résistance, et la survie.” Une série de sept saisons qui sera donc disponible directement pour les utilisateurs du service d’AVOD.

Autre thématique avec une émission culte, « Toute une histoire » est la première émission de témoignages de la télévision française, qui traite de sujets tels que les secrets de famille, les phobies personnelles, et les rencontres déterminantes. À partir du 10 mai, la chaîne Toute une histoire diffusera plus de 100 épisodes issus de l’émission de témoignages de France 2. Animée tour à tour par Jean-Luc Delarue puis par Sophie Davant, cette émission a connu un grand succès sur la chaîne, attirant jusqu’à 2 millions de téléspectateurs de 2006 à 2016.

Le célèbre jeu télévisé À prendre ou à laisser fera également son arrivée sur Pluto TV le 23 mai prochain. Il repose sur un principe simple : laisser le hasard décider de votre sort. 24 candidats venus de toute la France s’affrontent pour remporter des gains allant de 1 centime à 1 million d’euros. Les gains sont cachés dans des boîtes, et le candidat doit en ouvrir plusieurs pour n’en garder qu’une seule. Mais le « banquier », aussi appelé « le chacal », peut faire une offre pour racheter la boîte du candidat.

Découvrez des histoires spectaculaires, mystérieuses ou paranormales que vous ne connaissez peut-être pas encore grâce à l’émission Les 30 histoires. Présentée par Carole Rousseau et Jacques Legros, cette émission nous emmène au cœur de récits incroyables comme celui de Jay Greenberg, qui a commencé sa carrière musicale à l’âge de 3 ans, ou encore celui des 120 Belges qui ont aperçu une soucoupe volante en 1989. Les 30 histoires seront disponibles sur leur chaîne dédiée sur Pluto TV à partir du 23 mai. Pluto TV propose aujourd’hui plus de 100 chaînes en France et près de 1 000 films et séries à la demande sur tous les supports, smartphones, tablettes, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox