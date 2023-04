Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : De nouvelles promos, de nouveaux contenus, Oqee Ciné débarque sur votre ordi, etc.

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free a lancé une nouvelle mise à jour de l’interface OQee sur les téléviseurs Samsung. Outre des correctifs de stabilisation, cette version 1.3.5 apporte également “un nouveau menu” sur l’interface de l’application devant offrir une meilleure expérience de navigation. Plus d’infos…

Free supprime la possibilité de choisir un Player Devialet en Muti TV ( c’est à dire en tant que 2ème Player TV). Il est par contre toujours possible d choisir le Player de la Freebox Pop en Multi TV. Plus d’infos…

L’offre promotionnelle sur la Freebox Delta qui permettait de louer le Player Devialet à 6,99€.mois et terminée, le tarif passe à 9,99€/mois. Plus d’infos…

Le service VOD Dorcel Vision disponible sur la Freebox lance des promotions, avec 50% de remise sur une sélection de films, qui sont proposés à 4,90€ au lieu de 8,80€. Plus d’infos…

Un nouveau Free center a été inauguré cette semaine à l’Isle-Adam, en Il de France. Il est situé dans le centre commercial Grand Val. Plus d’infos…

Un nouvelle radio nommée M Radio Génériques TV est disponible sur Freebox Delta et Freebox Révolution. Elle diffuse uniquement des génériques de dessins animés et de séries iconiques, plutôt des années 80, 90 voire 2000. Plus d’infos…

9 nouveaux films gratuits ont été ajoutés cette semaine à OQee Ciné, l’offre d’AVOD de Free incluse sur toutes les Freebox. Plus d’infos…

Une nouvelle sélection de 4 nouveau jeux PC a été ajoutée à l’offre Prime gaming, disponibles gratuitement tous les abonnés Amazone Prime et donc pour les abonnés Freebox Delta (et tous ceux qui disposent d’Amazon Prime, dont les abonnés Freebox Mini 4K durant 6 mois). Plus d’infos…

Free a lancé cette semaine OQee Ciné sur navigateurs Web. le service de streaming de l’opérateur est ainsi disponible sur ordinateur, directement depuis l’interface web Oqee à l’adresse oqee.TV . Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance des remise immédiate de 100€ en plus d’un bonus reprise de 50€ sur les smartphones iPhone 14 (128Go, 256Go et 512Go) et iPhone 14 Plus (128Go, 256Go et 512Go). Plus d’infos…

Free Mobile propose un très gosse remise immédiate de 300€ sur le smartphone Galaxy Z Fold 4, aussi bien sur l’achat au comptant qu’en utilisant la formule Free Flex. Plus d’infos…

Free a remporté de nouvelles fréquences 700 MHz à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Plus d’infos…

Free Mobile lance plusieurs promos dans le cadre des Free Days 5G : le Galaxy S23 Ultra bénéficie d’une remise de 170€ et d’un bonus reprise de 100€, le Galaxy S23+ bénéficie d’une remise de 70€ et d’un bonus reprise de 100€. Plus d’infos…

