Free lance une nouvelle mise à jour d’Oqee sur Smart TV Samsung

Les mises à jour continuent pour Oqee avec cette fois un nouveau menu sur les téléviseurs connectés Samsung.

Il est temps de mettre à jour votre application sur votre smart TV. L’opérateur a déployé en fin de semaine dernière une nouvelle mise à jour d’Oqee. Outre des correctifs de stabilisation, cette version 1.3.5 apporte également “un nouveau menu” sur l’interface de l’application devant offrir une meilleure expérience de navigation.

Il n’est pas fait mention de l’ajout des favoris, ajout le plus récent des développeurs sur Android TV et Apple TV 4K.

Pour rappel, Oqee sur Smart TV Samsung est disponible pour tous les abonnés Freebox détenant un appareil compatible (sous Tizen OS 4 ou version supérieure et un modèle datant de 2018 ou plus récent). Pour s’assurer que votre téléviseur est bel et bien compatible, vous pouvez lire notre article vous indiquant la marche à suivre.

