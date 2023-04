Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : 13 nouvelle chaînes, 20 offertes aux abonnés, un service attendu sur Freebox, etc.

C’est parti pour les nouveautés de la semaine ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous leur mettrez la main dessus.

Nouveautés Free

Free offre Amazon Prime durant 6 mois aux abonnés Freebox Mini 4K qui dispose également d’une forfait Free Mobile. Plus d’infos…

10 nouveaux films gratuits ont été ajouté cette semaine à OQee Ciné, l’offre d’AVOD de Free incluse sur toutes les Freebox Plus d’infos…

Apple TV+ est arrivée sur la Freebox, mais uniquement dans l’Univers Canal, et c’est inclus pour les abonnés aux chaînes Canal+ . Plus d’infos…

Une nouvelle sélection de 4 nouveau jeux PC a été ajoutée à l’offre Prime gaming, disponibles gratuitement tous les abonnés Amazone Prime et donc pour les abonnés Freebox Delta (et tous ceux qui disposent d’Amazon Prime, dont les abonnés Freebox Mini 4K durant 6 mois). Plus d’infos…

Free lance une nouvelle une mise à jour de son application “Freebox-Espace Abonné) qui permettre désormais d’ajouter des rendez-vous Free Proxi directement au calendrier du téléphone. Plus d’infos…

Free offre 20chaînes durant plusieurs semaines voir mois. Tout d’abord le pack Pitchoun qui comprend 3 chaînes, le pack Mezzo qui comprend 2 chaînes, ainsi que 15 autres chaînes.

13 nouvelles chaînes, dont Discovery ID et Discovery Chanel ont été ajoutées sur la Freebox Plus d’infos…

Free a lancé le service “chaînes favorites” sur le Player Freebox Pop et Android TV ainsi que sur l’application OQee de l’Apple TV.

Nouveautés Free Mobile

Free Mobile lance des promos temporaires sur 3 smartphones reconditionnés de sa boutique en ligne : l’Iphone X (-40€), l’iPhone 12 (-20€) et l’iPhone 8 (-20€). Plus d’infos…

Free Mobile propose désormais le Pack Magic 5 Lite qui inclut l’Honor 5 Lite ainsi qu’un bracelet connecté Brand 7. Cet ensemble peut être acheté au comptant pour 379€ mais vous pouvez également opter pour la solution Free Flex permettant d’échelonner votre paiement sur 24 mois. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox