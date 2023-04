Freebox : découvrez les nouveautés qui arrivent sur Oqee Ciné dès demain

De nouveaux contenus en approche pour le service d’AVOD de Free.

Profiter d’un catalogue de films et séries enrichi tous les mois gratuitement en échange de quelques publicités, c’est possible depuis début mars pour les abonnés Freebox grâce au lancement de premier service AVOD de FRee baptisé Oqee Ciné.

Avec 300 films et séries au lancement, les abonnés Freebox depuis leur TV via le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free pu encore via les TV connectées Android TV, ont accès à une large sélection d’œuvres cinématographiques.

Ce vendredi 21avril, de nouveaux contenus viendront élargir l’offre de l’opérateur, avec pour thème ‘Semaine de rêve et de cauchemar “. Au programme, rendez-vous avec Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore : le casting de rêve de Charlie’s Angels: Les anges se déchaînent. Rêve éveillé : on plonge dans l’univers merveilleux du Big Fish de Tim Burton, on nage en famille avec Bernie le dauphin, on s’invente une ville imaginaire au milieu du désert avec Bugsy et, comme le romantique Hamlet, on se noie dans les beaux yeux d’Ophelia…

Mais le rêve peut vite tourner au cauchemar… comme le découvrent Julia Roberts, Kevin Bacon et Kiefer Sutherland dans L’Expérience interdite. Sean Penn et Jennifer Lopez n’ont pas plus de chance dans U Turn, ici commence l’enfer et Eric Bana s’allie à un exorciste pour sauver NY dans Délivre-nous du mal, tandis que Jean-Claude Van Damme forme un duo tout feu tout flammes avec l’excentrique Dennis Rodman dans Double Team!

Combat du Bien et du Mal encore : qui l’emportera de Gandhi (et ses 8 Oscars!) ou du criminel de guerre nazi démasqué par Un élève doué de Stephen King?

Cette liste de nouveaux films viendra ainsi s’ajouter à d’autres, allant des blockbusters pour toute la famille, comme Limitless, xXx, Godzilla, Hellboy ou Kursk, aux grands classiques du cinéma, comme Rencontres du Troisième Type, Dracula, Mémoires d’une Geisha et Le Dernier des Mohicans ou encore l’intégralité de plusieurs séries et mini-séries

