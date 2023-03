Freebox : que vaut le catalogue d’Oqee Ciné ?

Si pour l’heure, Free propose 300 films et séries sur sa plateforme SVOD, les programmes sont-ils pour autant intéressants ? Univers Freebox vous propose un tour d’horizon.

Une nouvelle plateforme AVOD, 1000 heures de contenus proposés, mais vous plairont-ils ? Nous nous sommes penchés en détail sur les films et séries proposés par Oqee Ciné pour voir si Free a réussi à réunir un catalogue assez intéressant. Notons qu’il s’agit de nos impressions lors du lancement de cette plateforme et que les programmes devraient évoluer à l’avenir. L’opérateur annonce en effet que de nouveaux titres doivent arriver chaque mois.

Une variété de genres appréciable

L’interface d’Oqee Ciné est en soi assez semblable à ce que proposait déjà Free sur son appli TV, avec une éditorialisation par thématiques. Vous pourrez ainsi retrouver diverses catégories : blockbusters, comédies, jeunesse, action, polars, passion, science-fiction, thrillers ou encore horreur.

A première vue, aucune catégorie n’a été négligée, chacune proposant une assez grande variété de films allant de productions plus confidentielles à des grands succès. Ainsi, dans la catégorie SF par exemple, vous pourrez retrouver la “director’s cut” de Rencontre du 3e type de Steven Spielberg ou Godzilla de Roland Emmerich aux côtés de Imaginaerum ou Mission 88, bien moins connus.

C’est également le cas dans d’autres sélections, comme ‘passion” qui vous proposera Nuits Blanches à Seattle ou Chaudes nuit d’été avec la star du moment Timothée Chalamet, mais aussi Angela, film assez oublié dans la filmographie de Luc Besson ou StoneWall, film “historique” du réalisateur d’Independance Day mais qui n’a pas su rencontrer son public. En horreur, vous pourrez ainsi passer de Evil Dead de Sam Raimi ou Dracula de Coppola à des productions plus “Série B” comme Les infectés.

Certaines sections se recoupent bien sûr et cela peut se ressentir lorsque l’on navigue à travers toute l’interface. De plus, chronologie des médias oblige, oubliez toute possibilité d’accéder aux grands succès du cinéma de ces dernières années, mais certains programmes datent de 2018. Cependant, il est intéressant de noter que certains programmes comme Ultimate Game étaient jusque là uniquement disponibles sur des plateformes payantes (ici Amazon Prime Video) ou proposées sur d’autres plateformes comme Molotov voire myCanal, comme c’est le cas pour Nuit blanches à Seattle.

Vous avez dit séries ?

Free annonce également la disponibilité de plusieurs séries et il n’a pas menti. On pourrait cependant s’estimer déçus de la variété proposée. En effet, en naviguant sur l’interface, nous n’avons trouvé que 5 séries proposées intégralement. Si avoir l’ensemble des saisons directement est assez appréciable, le choix est assez maigre.

Vous pourrez retrouver ainsi Pan Am, Taken (les deux saisons), Mariés, deux enfants (11 saisons) mais aussi The Player ou encore les cinq saisons de Damages. Si Free a annoncé la disponibilité de Drôle de dames ou A very english scandal, les deux séries restent absentes de l’application à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Ainsi, n’espérez pas énormément de sessions “binge watching” pour les amateurs de série dès le lancement d’Oqee Ciné. Il faudra attendre le lancement de nouveaux titres pour que l’offre de séries proposée soit vraiment intéressante. On peut également noter l’absence de série d’animation jeunesse, un manque qui devrait certainement être réglé avec le temps, la plateforme proposant déjà des films dédiés aux enfants.

Verdict

C’est une offre assez raisonnable qui est proposée par Free, notamment de par sa gratuité. Il y en a tout de même pour tous les goûts, même s’il peut être déroutant de voir le deuxième opus de XXX aux côtés d’un chef d’oeuvre de Spielberg. Le véritable manque pourrait se faire ressentir au niveau des séries proposées lors du lancement et les enfants pourraient vite rester sur leur faim s’ils finissent les films proposés par Oqee Ciné. Il reste à voir dans quelle mesure la publicité pourrait altérer l’expérience des utilisateurs, mais c’est un catalogue plus que correct qui est proposé pour une toute nouvelle plateforme fraîchement lancée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox