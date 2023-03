Freebox TV : arrivée imminente d’une nouvelle chaîne

La chaîne LMTV Sarthe devrait être lancée le 15 mars sur les Freebox.

Et une chaîne locale de plus. Déjà disponible sur les box d’Orange et Bouygues Telecom, LMTV Sarthe acronyme de Le Mans Télévision va débarquer sur les Freebox, en atteste une confirmation par mail de la chaîne elle-même, rapporte le compte twitter très informé PDS TV News. Pour l’heure, le canal du flux n’as pas été dévoilé.

Il s’agit d’une chaîne télévision de proximité, d’information, de culture et de divertissement, implantée dans le centre ville du Mans. Les abonnés Freebox peuvent actuellement accéder à 77 chaînes locales et régionales.

