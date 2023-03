Free lance Oqee Ciné, un nouveau service ambitieux de films et séries gratuit pour les abonnés Freebox

Pléthore de films et séries dans un seul et même service à la demande financé par la publicité, Free devient le 1er opérateur à développer et proposer à ses abonnés une offre ciné-séries gratuitement à ses abonnés Freebox.

A l’instar de TF1, M6, France Télévisions ou encore Molotov et Paramount Global (Pluto TV), Free entre dans la danse de la vidéo à la demande gratuite et financée par la publicité en lançant ce 7 mars son 1er service d’AVOD baptisé Oqee Ciné. Une nouvelle incursion après avoir été pionnier de la SVOD en France de 2008 à 2012 avec Free Home Video.

Disponible gratuitement et en exclusivité pour les abonnés Freebox, cette plateforme est “accessible directement sur leur TV via leur player Freebox Révolution, Pop et Devialet ou en mobilité sur smartphone via l’application Oqee by Free”, annonce le FAI. Le service est également disponible sur Apple TV et télévisions connectées (Android TV). Un déploiement sur la Freebox mini 4K et les Smart TV Samsung est prévu. Il peut être nécessaire de redémarrer son boîtier TV pour en profiter.

Premier opérateur à proposer à ses abonnés “une offre ciné-séries aussi large, accessible sans surcoût et en illimité”, Free donne accès au lancement à plus de 300 films et séries (1000 heures), visionnables à tout moment avec de la publicité intégrée dans les programmes.

Oqee Ciné propose un catalogue varié à destination de tous les publics grâce à des partenariats avec plusieurs grands studios de production, “avec des blockbusters pour toute la famille comme Limitless, xXx, Godzilla, Hellboy ou Kursk, mais aussi des incontournables du cinéma comme Rencontres du Troisième Type, Dracula, Mémoires d’une Geisha, Le Dernier des Mohicans ou encore des séries américaines récentes comme StartUp et Taken, des mini-séries prestige de la BBC comme A Very English Scandal, des films jeunesse avec Les Muppets dans l’Espace, Labyrinth, Tintin et Stuart Little 2, sans oublier des comédies américaines comme Super blonde, brüno et Le monde secret des Emojis”, indique l’opérateur.

Des comédies françaises populaires sont également de la partie comme Halal Police d’Etat ou Les Gorilles, des séries cultes comme Damages ou Drôles de Dames mais aussi des comédies romantiques comme Nuits Blanches à Seattle, Hitch et 30 ans sinon rien. Des dizaines de nouveaux titres rejoindront le catalogue chaque mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox