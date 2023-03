Abonnés Freebox : comment accéder gratuitement à 300 films et des séries avec Oqee Ciné ?

Oqee Ciné vient d’arriver sur les Freebox et les supports compatibles, mais comment accéder à l’ensemble du catalogue proposé ?

L’opérateur de Xavier Niel vient de lancer sa toute nouvelle plateforme AVOD sur Freebox Révolution, Pop et player Devialet. Ce service assez unique propose ainsi aux abonnés Freebox de profiter d’un catalogue de 300 films séries et 1000 heures de contenus gratuitement en échange du visionnage de quelques publicités.

Il existe plusieurs manière d’y accéder selon les supports : pour tous les appareils supportant Oqee compatibles (Freebox Pop, Android Mobile et TV, iOS, tvOS), cela se passe directement dans l’application fournissant la télévision linéaire et les replay dans la section VOD, mais les contenus peuvent également être retrouvés via l’option de recherche. A noter, pour la Freebox Pop, il sera également possible d’accéder à Oqee depuis le launcher Android, même si pour l’heure cela n’est pas possible.

Sur mobile, l’accès à Oqee Ciné est directement proposé dans la section “Ma Liste”, dans la catégorie “Mes abonnements”.

Sur la Freebox Révolution, il faudra se rendre dans la section video de votre interface principale pour retrouver ces contenus directement, sans besoin de créer un compte ou de rentrer ses identifiants. Vous pourrez également le retrouver dans la rubrique vidéo-club. Quant au player Devialet de la Freebox Delta, une icône dédiée vous emmènera sur le service depuis votre page d’accueil dans la section “vidéo à la demande”.

A noter que l’application n’est pour l’heure pas disponible sur Freebox Crystal, mini 4K et sur les téléviseurs Samsung. Au cours de cette journée spéciale dédiée, nous vous proposerons également notre retour d’utilisation de ce service et bien d’autres informations.

