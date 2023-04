Apple TV+ est arrivé sur la Freebox, mais uniquement dans l’Univers Canal+

Le service de streaming Apple TV+ débaqrue sur les Freebox, mais seuls les abonnés Canal+ y ont accès.

Depuis aujourd’hui, les abonnés aux chaîne Canal+ bénéficient sans surcoût des contenus d’Apple TV+. C’est le cas via myCanal, mais le service vient également arriver dans l’Univers Canal de la Freebox.

Pour y accéder, il suffit aux abonnés Canal+ de se rendre dans Freebox replay et de choisir le service “Canal+”. Sur l’interface de ce dernier, une sélection de contenus issus d’Apple TV+ est proposé, et un accès direct à l’interface Apple TV+ a été ajouté dans la rubrique “chaînes” et également via un bandeau annonçant l’arriver du service de streaming d’Apple.

Une fois que vous avez cliquez sur le bandeau, vous arrivez sur l’interface Apple TV+, qui reprend la charte graphique de Canal+ à la demande.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox