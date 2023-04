Apple TV+ est désormais inclus sans surcoût pour les abonnés Canal+

Après l’annonce de l’accord signé avec le géant américain la semaine dernière, Canal+ propose à ses abonnés d’accéder aux contenus d’Apple TV+ directement dans son univers, gratuitement.

De quoi étoffer le catalogue pour les abonnés à la chaîne cryptée. La filiale de Vivendi a en effet conclu un partenariat avec Apple pour proposer l’intégralité des contenus de la plateforme SVOD au sein de ses offres. Une section dédiée est par exemple proposée sur myCanal, avec une annonce en grande pompe pour l’occasion.

Aucune manipulation n’est nécessaire pour en bénéficier, les contenus sont désormais disponibles directement sur la plateforme et sur l’ensemble des appareils compatibles, y compris les décodeurs des opérateurs disposant de l’univers Canal. Aucune hausse de facture à prévoir pour les abonnés, il faut cependant être abonné à une offre comprenant la chaîne Canal+, les offres by Canal ne sont donc pas concernées.

Les abonnés CANAL+ pourront ainsi profiter des nouveaux programmes très attendus d’Apple TV+. La comédie explosive ”Ghosted” avec Chris Evans et Ana de Armas sera disponible dès le 21 avril, date à laquelle débutera également la série franco-japonaise ”Les Gouttes de Dieu”, inspirée du manga à succès, mettant en scène une course à l’héritage dans le monde de l’œnologie. Le 5 mai verra le coup d’envoi de “Silo”, série de science-fictions avec Rebecca Ferguson, adaptée de la trilogie dystopique de Hugh Howey. Bien sûr, d’autres contenus déjà lancés sont proposés comme The Morning Show, Ted Lasso ou encore le film Tetris.

L’assistance Canal+ a précisé cependant que l’intégralité des contenus proposés par la plateforme ne seront pas disponibles immédiatement : “l’intégralité des contenus ne sera pas disponible dès le 20 avril, mais ils seront tous référencés d’ici à quelques jours pour que vous puissiez avoir accès à l’exhaustivité du catalogue Apple TV+“. À noter également, la disponibilité pour certains contenus de la 4K et du Dolby Atmos. Pour les détenteurs de décodeurs Canal+, un nouveau plan de service a été déployé en début de semaine pour intégrer l’accès à la plateforme depuis le canal 23 en numérotation Canal+ et 43 pour la numérotation TNT.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox