Free Mobile lance un nouveau pack avec un smartphone 5G, un accessoire et une promo

Si vous souhaitez changer de téléphone pour un modèle 5G sans pour autant débourser une énorme somme, le nouveau pack proposé chez Free peut vous intéresser.

Le Honor Magic 5 Lite peut être un choix intéressant si vous souhaitez un smartphone compatible avec la dernière génération de téléphonie mobile tout en restant à un coût assez abordable. Déjà proposé depuis quelques-temps chez Free, il est maintenant associé à un bracelet connecté de la même marque, le Band 7 dans un pack.

Cet ensemble peut être acheté au comptant pour 379€ mais vous pouvez également opter pour la solution Free Flex permettant d’échelonner votre paiement sur 24 mois. Dans ce cas, la première commande vous coûtera 61€ puis il faudra payer 10.99€/mois pendant 24 mois. Déclencher l’option d’achat coûtera 54€. Il est également possible de bénéficier d’une offre de remboursement d’une valeur de 60€ sur demande, tant pour un achat au comptant qu’avec Free Flex. Il suffit pour cela de suivre la procédure indiquée dans cette brochure.

Le modèle est proposé avec 128 Go dans un coloris vert et embarque notamment 6Go de RAM et un processeur Snapdragon 695 Gen 2 pour proposer des performances plutôt intéressantes pour la gamme de prix. À noter par ailleurs que ce smartphone embarque la technologie Honor RAM Turbo, permettant d’utiliser 2Go de stockage pour augmenter temporairement sa capacité. Côté système d’exploitation, comptez sur Android S avec une surcouche Magic UI 6.0. Comptez aussi sur une belle autonomie avec une batterie de 5100 mAh avec une charge à 66W permettant d’obtenir 80% de batterie en 30 minutes. Le modèle est évidemment compatible 5G.

Quid du design ? Avec un écran 6.7 pouces et une dalle AMOLED FDH+ proposant une résolution de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraichissement de 120Hz, vous pourrez ainsi profiter de belles images, spécifiquement dans le cadre d’une utilisation en jeu. À l’arrière, ce sont 3 capteurs photos et un flash qui sont de nouveau répartis de façon circulaire, le capteur principal comptant 64 Mégapixels est accompagné d’un capteur macro et d’un ultra-grand angle de 5 mégapixels.

