Etude nPerf sur la couverture mobile en France : Free à la traine sur la 4G mais loin devant sur la 5G

Une étude de terrain sur la couverture mobile montre que les opérateurs sont assez proches en ce qui concerne la 4G, mais que la différence est importante concernant la 5G.

nPerf, bien connue pour ses baromètres sur les débits mobile, vient de publier le premier baromètre de la couverture 4G/5G d’Orange, Free, SFR et Bouygues Télécom. Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, nPerf a collecté 1 milliard de mesures sur 85 290 appareils différents pour l’ensemble du territoire métropolitain.

On observe dans ces résultats une différence par rapport aux chiffres communiqués par les opérateurs. En effet ces derniers sont calculés à partir de simulations de couverture théorique via des modélisations mathématiques de la propagation des ondes en tenant compte des reliefs et de l’emplacement des antennes. La pondération de population couverte se faite grâce à une pondération des communes en fonction de la démographie.

L’étude nPerf repose quant à elle exclusivement sur des mesures terrain. La couverture de la population en mobilité ne tient pas compte du nombre d’habitants par commune, mais du nombre d’appareils différents détectés dans chaque parcelle. Ainsi, ce sont les zones de fort passage qui ont le plus de poids, même si la commune compte très peu d’habitants

Couverture 4G nationale

Couverture 4G régionale

Pour chaque région, le meilleur indice de couverture nPerf est indiqué. Le podium représente les écarts entre chaque opérateur.

Orange s’impose dans les régions en couverture 4G, sauf en centre Val de Loire et en Provence-Alpes-Côte d’Azur, où Bouygues Telecom a obtenu le meilleur indice de couverture nPerf en 4G.

Couverture 5G nationale

La volumétrie de mesures 5G étant insuffisante (<2000 appareils) pour Orange et SFR, les indicateurs 5G ne sont pas publiés pour ces opérateurs. Cela s’explique par une couverture 5G limitée et des accès 5G réservés aux forfaits haut de gamme.

Couverture 5G régionale

Pour chaque région, le meilleur indice de couverture nPerf est indiqué. Le podium représente les écarts entre chaque opérateur. Comme on peut le constater, Free a obtenu le meilleur indice de couverture nPerf en 5G, dans toutes les régions de France.

Le calcul de l’indice de couverture 5G tient compte de l’ensemble des bandes de fréquences utilisées par chaque opérateur. Les bandes basses (700 MHz) permettent une meilleure couverture que les bandes moyennes (2100 MHz) et hautes (3500 MHz) mais au détriment des performances (débits) qui sont plus faibles. Les données sont donc à mettre en regard des performances obtenues.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox