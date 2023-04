Xavier Niel l’affirme, Free Mobile est “l’opérateur du peuple”, preuve à l’appui

Le prix du Go chez Free Mobile est “presque” le moins élevé au monde.

Il est plutôt rare que Xavier Niel publie un tweet, et quand il le fait, forcement, ça ne passe pas inaperçu. C’est le cas aujourd’hui avec un tweet qui n’a pas lien direct avec l’actualité, mais qui s’appuie sur une étude internationale qui a comparé 5292 forfaits mobile dans 233 pays du monde. Cette étude a ainsi calculé le prix moyen d’un Go de data dans chacun de ses pays.

Xavier Niel reprend les résultats de cette étude pour une sélection de pays, dont la France qui affiche un prix du Giga moyen de $0,23. Mais si c’est un prix moyen en France, ce n’est pas celui proposé par Free Mobile, qui est de $0,10 et que Xavier Niel a ajouté à la main. Free se retrouve ainsi deuxième dans ce classement, juste après Israël.

Pour arriver à ce tarif de $0,10, Xavier Niel a calculé le prix du Go du Forfait Free Mobile à 19,99€/mois et qui inclut 210 Go. C’est bien le tarif normal qui a été pris en compte, sans appliquer les réductions pour les abonnés Freebox.

