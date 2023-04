Free envoie un mail à ses abonnés Freebox et Free Mobile concernés par les Free Proxi

Si Free Proxi arrive dans votre quartier ou votre ville, Free vous informe par mail de son fonctionnement.

Free Proxi est le nouveau service d’assistance de proximité lancé par Free en novembre dernier. Celui ci compte déployer des équipes de proximité comptant 8 à 10 conseillers implantées dans toute la France à terme. A ce jour, déjà 150 Free Proxi, ont été lancés et pour informer les abonnés Freebox et Free Mobile dès qu’il peuvent en bénéficier, l’opérateur envoie un mail qui explique le fonctionnement de ce service.

Le mail envoyé aux abonnés Freebox et Free Mobile pour les informer qu’ils disposent d’un Free Proxi :

Pour résumer, tous les abonnés Free Mobile et Freebox éligibles bénéficient d’un accès direct à Free Proxi via leur espace abonné et l’application Freebox-Espace Abonné. Les équipes sont disponibles 7 jours/7 de 8 heures jusqu’à 21 heures. Elles s’engagent à répondre à l’abonné dans un délai de 15 minutes et de résoudre le problème entre 2H et 24h. Retrouvez le fonctionnement des Free Proxi sur la page dédiée, et l’interview de la la directrice de ce nouveau service ci-dessous.

