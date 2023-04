Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Les arrivées continuent pour les utilisateurs de Prime Gaming avec un jeu de gestion, un autre plutôt original et deux titres rétros.

Chaque semaine, Amazon intègre de nouveaux jeux à récupérer pour les abonnés Amazon Prime. Aujourd’hui, 4 titres supplémentaires sont disponibles, dont deux accessibles pendant 33 jours, le reste jusqu’à la fin de l’année.

Vous pouvez ainsi découvrir Terraformers, un grand jeu de construction de colonie et de gestion de ressources. Explorez la planète rouge, développez des villes spectaculaires, répandez la vie et terraformez la planète pour la plier à vos plus grands projets.



Les amateurs d’ambiance sombre et lugubre peuvent se tourner vers Beholder 2. Vous y incarnez un stagiaire au principal ministère d’un État totalitaire et vous avez toute votre carrière devant vous. Montez les échelons en conspirant contre d’autres employés, en espionnant votre patron et en remplissant de la paperasse. Ou bien affrontez l’état et révélez sa corruption. Le choix vous appartient !





Viennent ensuite deux jeux rétros disponibles jusqu’à la fin de l’année. Vous pouvez essayer Metal Slug 4, un jeu de tir d’action publié par SNK en 2002. C’est le cinquième titre de la série Metal Slug. En plus de Marco et Fio, deux nouveaux personnages, Trevor et Nadia, ont rejoint le combat ! Utilisez au mieux vos nouveaux objets pour battre le meilleur score avec le nouveau système Metallish ! Du gameplay nerveux au rendez-vous.



Ninja Masters est un jeu de combat lui aussi publié par SNK en 1996. Il se déroule dans le monde de Zipangu, où douze féroces guerriers connus pour être des démons sur le champ de bataille, avec ou sans armes, s’affrontent de manière spectaculaire avec une multitude de combos incroyables et d’attaques spéciales. Ne manquez rien de l’action, de la jauge de force pour augmenter les dégâts au mode Super Fired-up qui mène à des mouvements bourrés d’action flashy !

Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox