Free lance une nouvelle mise à jour de son application “Freebox – Espace abonné” avec une nouveauté

Free Proxi s’intègre de mieux en mieux aux smartphones Android.

Vous pouvez mettre à jour l’application sur votre smartphone tournant sous l’OS de Google et bénéficier d’une nouveauté plutôt mineure, mais appréciable. Dans la release note de cette nouvelle version, les développeurs expliquent permettre désormais d’ajouter des rendez-vous Free Proxi directement au calendrier du téléphone.

Ainsi, en contactant votre assistance de proximité, si un rendez-vous est nécessaire, vous pouvez faire en sorte que votre téléphone vous rappelle quand il aura lieu et éviter de le manquer. Pour vous assurer d’avoir accès à cette fonctionnalité, il faut posséder la version 1.1.16 sur Android. À noter également, une mise à jour a été déployée sur iOS proposant des améliorations de performances et corrigeant quelques bugs.

Lancée en septembre 2022 par Free, l’application Freebox – Espace Abonné permet aux clients Freebox de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone à la fois sur Android et iOS, mais aussi de vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de vos commandes, de mettre à jour les coordonnées bancaires ou encore de profiter de l’assistance et Free Proxi.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox