Les 13 nouvelles chaînes et les nouveaux packs sont désormais déployés sur toutes les Freebox

C’est parti pour les nouvelles chaînes, et c’est offert pour le lancement, alors profitez-en !

Depuis ce matin nous vous présentons en détail les nouveautés concernant Freebox TV prévues pour ce jour, qui sont déjà arrivées depuis quelques heures sur OQee by Free. Et c’est désormais effectif sur toutes les versions de Freebox : l’intégralité des nouvelles chaînes et des nouveaux bouquets annoncés sont maintenant disponibles. Pour en bénéficier il suffit de redémarrer le Player de votre Freebox.

Afin de vous y retrouver, nous vous proposons un récapitulatif de ces 13 nouvelles chaînes, et vous pouvez retrouver le détail dans nos précédents articles.

Les nouvelles chaînes qui viennent d’arriver sur les Freebox

65 Discovery Investigation (ou Discovery ID) – Pack WB Family

66 Discovery Channel – Pack WB Family

124 FilmBox Arthouse – 1,99€ à la carte /

145 Cartoon Network – 0,99€ à la carte + Pack Kids

171 Gametoon – Packs Adrénaline et Adrénaline MaxXx

194 FastnFunBox – Packs Adrénaline et Adrénaline MaxXx

198 FightBox – Packs Adrénaline et Adrénaline MaxXx

221 DocuBox – 0,99€ à la carte

275 360 TuneBox – Pack Adrénaline

385 EroX – Pack Adrénaline MaxXx

386 EroXXX – Pack Adrénaline MaxXx

613 Dizi – 1,99€ à la carte

953 Puissance Télévision – Basic

Et retrouvez aussi les 15 chaînes offertes à l’occasion du lancement de ces nouvelles chaînes et nouveaux bouquets

