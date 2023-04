Que regarder sur les deux nouvelles chaînes Discovery, temporairement gratuites sur les Freebox ?

Free a lancé aujourd’hui plusieurs chaînes dans offre TV, parmi lesquelles des chaînes du groupe Warner et notamment Discovery Channel et Investigation. Univers Freebox vous propose un tour d’horizon de ce qu’elles proposent.

Il y a du mouvement sur Freebox TV, avec l’arrivée, entre autre, de nombreuses nouvelles chaînes et d’un pack Warner. Dans ce pack, les nouvelles arrivées bénéficient d’une mise en clair jusqu’au 31 mai et Univers Freebox vous propose une sélection de contenus pour savoir ce que vous pourrez découvrir sur Discovery Channel ou Discovery Investigation.

A noter, ces chaînes sont également disponibles sur le Pass Warner d’Amazon Prime Video.

Que regarder sur Discovery Channel ?

La chaîne était régulièrement réclamée par des Freenautes et est désormais disponible. Vous pourrez donc y découvrir de nombreux documentaires et émissions autour de la science, de l’automobile , de l’histoire ou de l’espace. Discovery Channel propose des contenus sur des sujets très variés, allant du quotidien de personnes exceptionnelles à l’exploration de mystères scientifiques ou occultes.

Vous pourrez ainsi décovurir La ruée vers l’or : les mines perdues, qui suit Dave Turin aidant des familles à sauver leurs mines autrefois productives. Grâce à son savoir-faire et au soutien d’investisseurs, il aura pour mission de trouver de l’or dans ces mines abandonnées depuis des années pour qu’elles soient de nouveau rentables pour les propriétaires.



Dans la même ambiance d’or et de reportages, vous pourrez également découvrir Sauveurs de trésors où on suit Drew Pritchard, chasseur de trésors des temps modernes et un des plus grands vendeurs d’antiquités du Royaume-Uni. Traversant le pays de long en large, il est toujours à la recherche d’objets étranges, de joyaux enfouis ou encore de trésors oubliés.



Les amateurs de reportages un peu plus sociétaux pourront se tourner vers des formats d’investigation comme Discovery Confidentiel avec un épisode dédié à la Coupe du monde et à la corruption. Entre accords secrets et cupidité liés à l’attribution de la Coupe du monde, de nombreux problèmes ont été mis au grand jour lorsque le tournoi de 2022 a été attribué au Qatar, un pays désertique aux températures estivales insupportables, qui ne comptait aucun stade digne de ce nom, et dont le rapport au football s’exprime en grande partie à travers sa richesse et sa puissance d’investissement..



Vous pouvez également essayer Alcool de contrebande. Derniers vestiges d’une légende ancestrale, une douzaine de bouilleurs contrebandiers se serrent les coudes pour sauver leur mode de vie, avant qu’il ne disparaisse à jamais. Estampillés “hors-la-loi” depuis des générations, ces maîtres de la distillation ont du mal à répondre à une demande toujours en hausse, tout en exerçant dans l’ombre. Face aux descentes des agents du gouvernement qui veulent freiner cette frénésie du fait-maison, la culture de ces contrebandiers est plus que jamais sur la sellette.



Si vous êtes plus férus d’aventure, Discovery Channel propose également de nombreux formats en ce sens. C’est le cas par exemple de Retour à l’instinct primaire : restons groupés, sorte de Koh Lantah hardcore où des anciens participants de l’émission sont de retour au cœur de l’impitoyable jungle des Philippines. Durant quarante jours et quarante nuits, douze hommes et femmes devront faire face aux requins, aux serpents mortels, aux infatigables insectes et à de féroces varans. Lors d’un rebondissement inédit, deux autres anciens candidats rejoindront le groupe après avoir réussi leur propre défi de 21 jours. Les survivants connaîtront la faim, l’hypothermie, les orages violents. Mais si la pire menace qui pouvait les empêcher de réussir ce défi, c’était les autres ?



Embarquez dans l’histoire avec un grand H avec La vallée des rois : les tombes oubliées. Cette série embarque le téléspectateur au cœur de grandes fouilles en Égypte dans les célèbres sépultures des pharaons, menées dans un seul but : trouver la tombe d’un ancien monarque. Dirigée par le Dr Zahi Hawass, célèbre archéologue, l’équipe, composée de plus de cent ouvriers égyptiens, creuse dans la partie occidentale, intacte, de la Vallée des Rois, où plusieurs sépultures de première importance seraient dissimulées. Grâce à du matériel dernier cri, la série plonge le téléspectateur à la recherche de réponses dans une terre pleine de mystères. Alors, quels secrets sont enfouis dans le sable ?



Pour des sujets plus légers, pourquoi ne pas se tourner du côté des gros moteurs ? De nombreux contenus centrés autour de l’automobile sont disponibles, comme Wheeler Dealers : Rêve à saisir: en accompagnant des personnes sans savoir-faire et sans ressources, Mike s’apprête à relever un défi de taille ! Épaulée par Marc ‘Elvis’ Priestly, un ancien mécano de McLaren Racing, l’équipe de Wheeler Dealers se relance dans la transformation de véhicules. Dans chaque épisode, Mike et Elvis font preuve d’imagination pour donner de la valeur aux voitures de leurs clients, les revendre et tenter de racheter une voiture de rêve. Des casses aux ateliers, Mike et Elvis partageront leurs connaissances et feront les meilleures affaires pour se procurer un véhicule spectaculaire. Ils tenteront d’offrir une DeLorean à un agriculteur, et se démèneront pour qu’un professeur spécialisé ait enfin la Golf GTI dont il a toujours rêvé.



Que propose Discovery Investigation ?

Autre chaîne venant d’arriver sur les Freebox et disponible gratuitement jusqu’à fin mai, Discovery Investigation (ID) est disponible sur le canal 65 et vous propose de nombreux contenus en lien avec des investigations criminelles et autres documentaires axés sur les crimes. De quoi vous faire frissonner ou enquêter.

Vous pourrez alors suivre par exemple La traque aux cyber prédateurs ou encore Passion Mortelle, série documentaire racontant de nombreux faits divers comme dans l’épisode Michelle Carter : Meurtre par SMS : le 13 juillet 2014, la police de Fairhaven, dans le Massachusetts, découvre le cadavre de Conrad Roy, 18 ans, dans son pick-up. À première vue, l’adolescent s’est suicidé en s’asphyxiant, mais la police met la main sur des SMS envoyés par sa petite amie, Michelle Carter, l’encourageant à mettre fin à ses jours. S’agirait-il d’un acte criminel ? Les autorités accablent Michelle et découvrent qu’elle cherchait désespérément à attirer l’attention. La population est sous le choc en découvrant les SMS qu’ils se sont envoyés, et suit de près cet incroyable procès. Voici une histoire extraordinaire d’amour tourmenté, de désespoir et d’une horrible trahison.



Pour un sujet plus moderne, vous pourrez découvrir Dans le brouillard du crime ou La justice par Conviction, deux formats vous plongeant dans des enquêtes sombres et complexes.



Les mystères en tout genre ont également leur place sur ID, avec par exemple En quête d’esprits, qui suit les enquêtes de médiums ou de chasseurs de fantômes dans le cadre de réelles affaires criminelles. Peut-on faire parler les morts pour résoudre des crimes biens réels ?



Un peu de voyage, toujours dans une ambiance très sombre avec Eaux troubles. Les marais, les marécages, le bayou et les rivières sont des lieux sombres et inquiétants. Quand un corps y est découvert, les investigations promettent d’être complexes. Ce programme plonge au cœur d’une culture à part pour retracer des affaires de meurtre.



