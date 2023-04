Nouveau : Free annonce offrir 6 mois d’abonnement à Amazon Prime à certains abonnés Freebox mini 4K

Les abonnés dotés d’un forfait mobile et d’une Freebox mini 4K ont le droit à un joli cadeau.

Après l’avoir offert aux abonnés Freebox Révolution et Pop, c’est au tour des abonnés mini 4K avec un forfait mobile de profiter de six mois offerts à Amazon Prime. En effet, si vous avez activé votre avantage Freebox en couplant un forfait Free Mobile à 19.99€ ou 2€, il est possible d’activer cette offre simplement.

L’opérateur de Xavier Niel explique en effet que les abonnés Freebox mini 4K concernés peuvent se rendre dans la rubrique télévision de leur espace abonné où ils trouveront une rubrique Amazon Prime. Comme pour l’activation sur Freebox Pop ou Révolution, il faudra créer un compte Amazon pour bénéficier des divers avantages comme Prime Video, la livraison rapide et gratuite ou encore Amazon Music et bien d’autres.

L’offre est réservée aux abonnés n’étant pas déjà membre Amazon Prime et n’ayant jamais bénéficié d’une telle offre promotionnelle, elle ne peut pas être cumulée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox