Free annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique

Le déploiement des Free Center continue avec une nouvelle ouverture en Haute-Marne.

Un trou comblé sur la carte des boutiques de l’opérateur. Free annonce aujourd’hui l’ouverture d’une nouvelle enseigne dans la ville de Saint-Dizier, située dans le Grand Est. Une amélioration notable pour les abonnés Free qui devaient jusque-là faire plus de 50 km pour trouver un Free Center.

Il s’agit de la sixième ouverture depuis le début de l’année, après Lisieux et Valenciennes ou encore Neuilly-sur-Seine, Annemasse et Lille (Westfield Euralille). De quoi renforcer sa présence physique alors qu’il approche de son objectif final pour son réseau de distribution de 200 boutiques ouvertes avant la fin de l’année avec 195 enseignes actives. Les annonces d’inaugurations prochaines se multiplient en 2023 (Rennes, Toulouse, Creil, l’Isle-Adam,Claye-Souilly).

Saint-Dizier : ouverture de votre boutique #Free au 23 rue Gambetta. Impatients de vous accueillir 🤗

📍https://t.co/RTnlDJW75t pic.twitter.com/fHbwszvEhk — Free Center (@Free_Center) April 21, 2023

L’objectif est d’assurer quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox