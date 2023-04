Free ouvre une quatrième boutique en 2023 et s’approche de son objectif

Une deuxième boutique Free ouvre ses portes à Valenciennes.

Après l’ouverture en 2012 d’une première boutique à Valenciennes dans les Hauts-de-France, Free inaugure ce 12 avril un second Free Center au sein du centre commercial Auchan Petite Forêt (Au Shopping) situé au nord-ouest de la ville.

Il s’agit de la quatrième inauguration de Free Center en 2023, après Neuilly-sur-Seine, Annemasse et Lille (Westfield Euralille). De quoi renforcer un peu plus sa présence physique puisqu’il compte déjà une boutique dans le centre ville de la “Capitale des Flandres”, au 6 rue des Manneliers. Les abonnés et prospects peuvent aussi compter sur un espace de vente et conseil de Free au sein de centre commercial V2 de Villeneuve D’asq ou à Englos, tous deux situés à seulement quelques kilomètres.

#Valenciennes : ouverture de votre seconde boutique #Free au centre commercial Aushopping Petite Forêt.

A tout de suite 🤗

📍https://t.co/NDyLo3H1c3 pic.twitter.com/9OSIWJII6I — Free Center (@Free_Center) April 12, 2023

Fort de ses 193 boutiques dans l’Hexagone, Free poursuit le déploiement de son réseau de distribution en France métropolitaine. Les annonces d’inaugurations prochaines se multiplient en 2023 (Rennes, Toulouse, Saint-Dizier, l’Isle-Adam,, Claye-Souilly, Lisieux et Nancy). Cela suffira atteindre les 200 boutiques comme prévu courant 2023.

L’objectif est d’assurer quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox