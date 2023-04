Free lève le voile sur les smartphones compatibles avec l’eSIM pour ses abonnés

Free Mobile met à jour ses tableaux présentant les modèles de smartphones compatibles avec la voix sur 4G et voix sur WiFi. La disponibilité de l’eSIM est désormais indiquée.

Votre smartphone est peut-être enfin compatible avec la VoWiFi ou VoLTE de Free Mobile. Pour le savoir, il suffit de se rendre sur la page dédiée de l’opérateur, laquelle vient d’être mise à jour. Et ce n’est pas tout puisque l’ex-trublion a apporté “une évolution en catégorisant les constructeurs et en y ajoutant la mention “eSIM” pour les modèles compatibles”, informe le compte officiel Twitter Free_1337.

Depuis janvier 2023, il est désormais possible pour les anciens abonnés Free Mobile de directement basculer vers une carte SIM virtuelle depuis leur espace abonné. Les nouveaux clients peuvent quant à eux opter pour la carte SIM virtuelle depuis décembre 2020. Celle-ci est facturée 10€, le même prix qu’une carte classique et peut être activée en seulement quelques minutes en se rendant dans la rubrique “Mes commandes SIMs”. Il suffira ensuite de suivre la procédure habituelle à savoir scanner le QR Code avec l’appareil photo de votre smartphone et renseigner le code de confirmation.

Depuis septembre dernier, Free Mobile affiche aussi dans son tableau les smartphones compatibles avec la voix HD et HD+ en VoLTE et VoWiFi. Les lettres HD signifient Haute Définition, ce qui sous-entend un plus grand spectre de fréquences pour la restitution du son et donc une meilleure qualité audio durant les conversations. Le son apparaît moins caverneux et plus fidèle, grâce à la possibilité d’aller plus bas dans les graves et plus haut dans les aigüs. Cela peut être pratique pour mieux distinguer certains sons proches dans leur sonorité, notamment dans des conditions de conversation loin d’être optimales (usage du mains libres, environnement bruyant, personne avec un accent, personne enrhumée, etc.)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox