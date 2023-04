Abonnés Freebox : des nouveautés arrivent sur Oqee Ciné dès le 14 avril

De nouveaux contenus en approche pour le service d’AVOD de Free.

Profiter d’un catalogue de films et séries enrichi tous les mois gratuitement en échange de quelques publicités, c’est possible depuis début mars pour les abonnés Freebox grâce au lancement de premier service AVOD de FRee baptisé Oqee Ciné.

Avec 300 films et séries au lancement, les abonnés Freebox depuis leur TV via le player Freebox Révolution, Pop et Free Devialet mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free pu encore via les TV connectées Android TV, ont accès à une large sélection d’œuvres cinématographiques.

Ce vendredi 14 avril, de nouveaux contenus viendront élargir l’offre de l’opérateur. Au programme, des Comédies, vous tomberez sous le charme irrésisitible d’Emma Stone dans Easy Girl et vous rigolerez avec le duo inédit Winona Ryder et Adam Sandler dans Les aventures de Mister Deeds. D’autres préfèreront grincer des dents avec John Cusack dans la satire politique War, Inc. Nouveaux entrants également, Starman vous touchera avec Jeff Bridges en extraterrestre alors que le film d’animation Le Roi et Moi vous en mettra plein les yeux.

Pour les fans d’adrénaline, jetez-vous sur Piège à Hong Kong, film dans lequel Jean-Claude Van Damme se retrouve obligé de faire équipe avec un véritable boulet… le désopilant Rob Schneider. Gros stress aussi pour Demi Moore dans la La Jurée, alors menacée par un parrain de la Mafia lors d’un procès.

Le duo Denzel Wahington et Colin Farrel en avocats prêts à tout risquer pour que justice soit faite, cela vous tente ? L’affaire Roman J. est fait pour vous. A découvrir aussi , l’histoire vraie du jeune Jamesy Boy incarcéré en prison de haute sécurité.

Pour couronner le tout, vous pourrez partager les doutes d’Isabelle Hupert dans Villa Amalia, à moins que vous préféreriez assister à un tourbillon d’émotions qui s’abat sur Harrison Ford et Kristin Scott Thomas dans L’ombre d’un soupçon de Sidney Pollack. Et pour se faire peur, on terminera la liste avec Eva Mendes et Jennifer Morrison dans Urban legend 2 : Coup de grâce.

Cette liste de nouveaux films viendra ainsi s’ajouter à d’autres, allant des blockbusters pour toute la famille, comme Limitless, xXx, Godzilla, Hellboy ou Kursk, aux grands classiques du cinéma, comme Rencontres du Troisième Type, Dracula, Mémoires d’une Geisha et Le Dernier des Mohicans.

Côté, séries, Oqee Ciné propose également des séries américaines récentes telles que StartUp et Taken, ainsi que des mini-séries prestige de la BBC comme A Very English Scandal. Les enfants peuvent également profiter de notre sélection de films jeunesse, notamment Les Muppets dans l’Espace, Labyrinth et Stuart Little 2. Les fans de comédies américaines ne sont pas en reste avec Super blonde, Brüno et Le monde secret des Emojis, tandis que les amateurs de comédies romantiques peuvent se régaler avec Nuit Blanche à Seattle, Hitch et 30 ans sinon rien. Pour l’heure, Free a signé avec plusieurs grands studios comme Sony et Europa.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox