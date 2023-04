Bouygues et SFR augmentent le prix de leurs offres les moins chères la première année

Après Orange et Sosh la semaine dernière, c’est au tour de Bouygues Telecom et de SFR de modifier leurs tarifs. Comptez un euro de plus pour les offres d’entrée de gamme.

Les changements continuent dans les brochures tarifaires des opérateurs. SFR et Bouygues Telecom ont revu le tarif promotionnel la première année de leurs offres les moins onéreuses, avec une hausse de 1€.

Ainsi, l’offre Starter de SFR passe la barre symbolique des 20€ avec un tarif de 20.99€/mois les 12 premiers mois, avec un engagement de la même durée. Le tarif standard une fois cette période promotionnelle quant à lui reste le même à savoir 34.99€/mois.

En marge de son annonce de nouveaux services pour les abonnés fibre, Bouygues Telecom a lui aussi appliqué une hausse de tarif sur le prix la première année de son offre Bbox Fit, double-play proposant jusqu’à 400 Mb/s. Elle est désormais facturée 17.99€/mois la première année, avec un engagement de 1 an puis 31.99€/mois. Il y a un an, l’offre était encore proposée à 15.99€/mois.

Dans les deux cas, ces hausses de tarifs ne concernent que les nouveaux abonnés, une augmentation ayant déjà appliquée sur la facture de la majorité des clients déjà existants de ces opérateurs. Le contexte économique actuelle et l’inflation se font de plus en plus ressentir sur les offres télécoms, du moins chez Orange, SFR et Bouygues Telecom. Si tous affirment y être obligés et Orange assure ne pas répercuter l’ensemble des augmentations subies sur la facture des français, Free a pour sa part asséné plusieurs fois ne pas augmenter le tarif de ses offres mobiles historiques jusqu’en 2027. Pour l’heure, aucune augmentation en vue sur les Freebox non plus.

Source : Alloforfait

