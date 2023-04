Un nouveau service de streaming débarque sur Prime Video avec 14 jours offerts

Les abonnés Prime peuvent désormais découvrir et s’abonnement au service jeunesse Pash.

Un nouveau service de SVOD est à présent disponible dans les Prime Video Channels. Il s’agit d’une offre jeunesse baptisée “Pash” co-éditée par le groupe allemand Studio 100 Media et ZDF Studios. Affichée à 2,99€/mois avec 14 jours offerts, cette plateforme se revendique comme la chaîne du drame et de l’animation de qualité pour tous les âges. Elle propose plus de 400 heures de contenus, comme des séries pour les petits et les adolescents.

Offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution, Prime Vidéo est inclus dans l’offre Freebox Delta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox