Clin d’oeil : postulez chez Free en envoyant une vidéo

Démarquez-vous des autres en postulant dans une boutique Free en enregistrant une simple vidéo.

Les candidats à des postes de conseillers boutique Free en Ile-de-France peuvent à présent postuler en envoyant une vidéo, a fait savoir la semaine dernière l’opérateur sur son compte LinkedIn. ” Chez Free, nous n’avons jamais eu la culture du diplôme… Ni celle du CV ! Parce que des compétences et la motivation, c’est bien plus important qu’une feuille A4″ , s’en est-il même amusé.

En Île-de France, l’opérateur dispose aujourd’hui plus de 30 boutiques. Dans la région, Free emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs. Ce chiffre comprend les collaborateurs des boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux fixe et mobile dans les huit départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance. Aujourd’hui, plus de 15% du réseau de Free Centers est situé en Île-de-France.

