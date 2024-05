M6+ débarque sur Apple TV

Le remplaçant de 6Play arrive un peu en avance sur tvOS d’Apple via une mise à jour qui présente ainsi M6+, le nouveau service de streaming du groupe télévisuel.

Dévoilée en mars dernier, la plateforme M6+ devait sortir le 15 mai mais est arrivée un peu plus tôt que prévu sur les Freebox, mais aussi sur l’App Store ainsi que sur navigateur. Elle permet d’accéder aux programmes des chaînes du groupe (M6, W9, 6ter, Gulli, Paris Première et Téva) et entend proposer 30 000 heures de programmes dont 10 000 heures de contenus exclusifs.

A l’image de TF1+, lancé par la filiale du groupe Bouygues, M6+ entend être une plateforme plus moderne et plus immersive grâce à de nombres innovations, notamment un moteur de recherche basé sur l’IA, un player interactif, de nouveaux contenus courts, une offre de podcasts… Il suffit de se créer un compte gratuitement, mais pour bénéficier de certaines fonctionnalités et surtout supprimer les publicités, un abonnement M6+ Max est proposé à 4.99€/mois, permettant d’accéder à des programmes en avant-première ou de télécharger les contenus sur mobile et tablettes.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox