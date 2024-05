Fibre : Orange appelle les opérateurs à se limiter aux interventions les plus urgentes pendant les Jeux Olympiques

Les raccordements et opérations de maintenance près des sites olympiques vont être suspendus par Orange.

Si vous habitez près d’un site olympique, tant à Paris que dans les autres villes, des mesures de sécurité pourraient ralentir votre raccordement ou des opérations de maintenance. Orange a en effet informé ses clients Wholesale de changements durant l’été près de ces installations.

Les chambres de télécommunications à proximité vont ainsi être protégées avec des serrures sécurisées et toute intervention devra faire l’objet d’une demande auprès de l’opérateur historique. De plus, les techniciens des opérateurs souhaitant intervenir devront être accompagnés par des techniciens d’Orange. De plus, les chambres dans un périmètre de cinquante mètres autour du parcours de la cérémonie d’ouverture et aux abords de certains sites olympiques seront soudés, et toute intervention nécessitera une manoeuvre complexe d’Orange, qui indique ainsi que seules les demandes urgentes et indispensables au bon fonctionnement des réseaux sera prise en compte.

En ce qui concerne le déploiement pour ces chambres, les interventions seront complètement dépriorisées, ainsi les opérateurs tiers sont invités par l’opérateur historique à limiter les interventions et suspendre toutes celles qui ne sont pas indispensables. Les chambres concernées seront dessoudées en septembre, soit à la fin des Jeux.

Source : Alloforfait

