Bouygues Telecom annonce de nouveaux services évolués pour accompagner ses abonnés Bbox passant à la fibre

En souscrivant à une offre Bbox fibre, il est possible de bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour installer vos équipements et même faciliter votre raccordement.

“Installation de la fibre : nous nous occupons de tout !” L’opérateur a en effet dévoilé hier de nouveaux services inclus dans ses offres Bbox pour les clients Bouygues Telecom souscrivant une offre fibre. Ceux-ci bénéficient ainsi , en plus du raccordement, de l’installation complète des équipements.

Avec cette installation fibre et Bbox clé en main, l’opérateur promet ainsi que durant le rendez-vous pour le raccordement de la fibre, les techniciens Bouygues Telecom accompagnent les clients dans l’installation de la fibre et la mise en service des Bbox, en vérifiant également que les équipements fonctionnent, tans le WiFi que le décodeur TV selon l’offre choisie. L’opérateur annonce également proposer une mise en relation de ses clients avec une entreprise experte en génie civil (R&C) dans les cas où l’installation nécessite des travaux supplémentaires. Les travaux sont pris en charge jusqu’à 240€.

Les clients qui choisissent l’offre Bbox ultym (5) bénéficient quant à eux d’un accompagnement encore plus personnalisé et haut de gamme. En plus de l’installation de la fibre, de la Bbox internet et du décodeur TV, les techniciens Bouygues Telecom réalisent un diagnostic de la qualité du WiFi dans l’intégralité du logement et se chargent de commander un ou deux répéteurs WiFi si besoin. Un service ressemblant à WiFi Sérénité, lancé par Orange sur sa Livebox Max. A noter également que les nouveaux abonnés à l’offre haut de gamme seront également accompagnés dans la prise en main de leurs appareils avec des explications concernant le fonctionnement du décodeur, de l’application Bouygues Telecom et même avec la connexion de jusqu’à trois appareils au WIFi.

