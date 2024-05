Microsoft investit 4 milliards d’euros en France dans l’intelligence artificielle

Microsoft, géant mondial de la technologie, a annoncé un investissement massif de 4 milliards d’euros en France pour renforcer ses capacités en intelligence artificielle (IA).

Cet investissement, l’un des plus importants du genre dans le pays, reflète la confiance de Microsoft dans l’écosystème technologique français. Cette annonce dans le cadre de Choose France, le sommet créé par Emmanuel Macron en 2018 afin de stimuler les investissements étrangers.

Un Engagement Stratégique

Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré : « La France est un hub d’innovation en Europe, et notre investissement reflète notre engagement à soutenir et à développer cet écosystème. » Les fonds seront alloués à plusieurs initiatives clés :

Centres de Recherche en IA : Création de centres dédiés au développement de technologies avancées en IA.

Partenariats Académiques : Collaboration avec des universités et grandes écoles pour financer des projets de recherche et offrir des bourses.

Support aux Startups : Soutien financier aux startups spécialisées en IA via le programme Microsoft pour les startups.

Développement de Produits : Création de nouveaux produits et services basés sur l’IA, développés en France pour une utilisation mondiale.

Un impact Économique et Social

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a salué cet investissement, soulignant qu’il créera des emplois hautement qualifiés et stimulera la croissance économique. « Cet investissement démontre que la France est un centre d’innovation et un lieu propice pour les grandes entreprises internationales », a-t-il affirmé.

Un engagement Éthique et Responsable

Microsoft a également souligné son engagement en faveur d’une IA éthique et responsable, en travaillant étroitement avec les régulateurs français pour garantir le respect des normes éthiques et des réglementations. Avec cet investissement de 4 milliards d’euros, Microsoft renforce la position de la France dans le domaine de l’IA, promettant de transformer l’industrie technologique française tout en assurant une approche éthique et responsable de l’innovation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox